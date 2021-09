Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –El Tip, tip de Mariano Alvarado, dice que Héctor Flores tiene muchos entorchaditos para buscar ser candidato a gobernador, y tiene toda la razón, nada más que solo en su casa, o en la capital del país lo conocen, en el interior del Estado ni saben quién es Héctor Flores, ¿o no es cierto?

Por el PRI, si Arturo Yáñez como dirigente Estatal, si deberás quiere hacer las cosas bien, y no aparentar que esta agachado en la entrega del Estado a los Morenos, debe cerrar filas con el priista que ya este mas posesionado en el electorado tricolor, debe de salir al interior de la posible o no posible alianza con el PAN y el PRD, a decirles quien es su candidato a propuesta, porque es urgente que los priistas de Durango ya estén cerrando filas con un solo perfil, entre más se tarden más crece la incertidumbre y la división entre los tricolores, que también hay que decirlo, de la gente priista con la que tenemos la oportunidad de trabajar, nueve de 10 están definidos con Esteban Villegas, pero todo pareciera que desde la dirigencia estatal buscan que ese puntero caiga y entre otro, o que disminuya su popularidad, pero también deben de ver, si es que tienen ojos verdaderamente analíticos, miles de familias duranguenses priistas y no priistas, van con Esteban, reitero, con Esteban, y eso significa que van con Villegas por donde sea, con o sin el PRI, y si es por otra línea, le puede bajar machismo la votación que ahora presume el tricolor tener segura, y por supuesto seguiría bajando, cayendo más a un fondo de derrotas, ¿o no es cierto?, si deberás Arturo Yáñez tiene en su pensamiento crecer a un PRI, ganar elecciones, tiene que tomar decisiones de unidad muy importantes ya, de no hacerlo, se comprobaran los rumores que solo fue puesto en ese lugar para perder lo más posible en el 2022, y esto no lo dice el Grillo, así se escucha en las voces priistas de muchos municipios del Estado.

En el caso del PAN Estatal, deben de voltear a su alrededor para que vean quien de sus posibles aspirantes tiene el peso en el Estado, no en la capital o en las oficinas de Felipe Pescador, en los 39 municipios, en las diferentes zonas de Durango, y ver si deberás tienen posibilidades ya no de ganar, de dar poquita pelea, de hacer un papel medio digno, y si lo hacen objetivamente verán que no tuvieron la precaución de preparar cuadros competitivos con miras al bicentenario del 2022, y si quieren una rebanadita de pastel, tendrán que dejarse de chipilezas y hacer buenos acuerdos políticos en una alianza, o de lo contrario se van solos y perderán hasta el modito de andar, y si no lo creen así, al tiempo. Hasta la próxima.