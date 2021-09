Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). - En el municipio de Poanas, es muy lamentable que el alcalde Luis Valdez, haga algún acuerdo, empeñe su palabra y su equipo o gente cercana cambie de opinión y cancele lo que el “jefe” ya había aprobado, ¿o no es cierto?

Que no es el único alcalde que está en esa condición, hay otros que la misma ciudadanía nos ha estado mencionando, que ven al presidente, platican con su autoridad de algún tema, se ponen de acuerdo y al poco tiempo su equipo cercano, ya sea el secretario del ayuntamiento o su secretario particular, cambia de opinión y dice que siempre no se va hacer aquello que ya se había acordado, no se han dado cuenta que eso hace quedar muy mal parado a su jefe ante la opinión pública, que también puede ser cierto, la misma autoridad piensa las cosas y cambia de opinión, y manda a su gente a que se rajen por ellos, pero al final de cuentas ya quedaron mal, y eso habla de su palabra, de su seriedad, ¿o no es cierto?.

En el municipio de Poanas, el joven Manuel Nava, quien quiere ser candidato a presidente municipal por el grupo del ingeniero Carlos González, aseguran ha estado platicando con varias personas, y les asegura que va a ser candidato, por donde sea, no le ve problema al color del partido que lo abandere, vamos, el color es lo de menos, porque la gente y su grupo están listo para darle por donde sea, el caso es llegar a la presidencia municipal de Poanas, esperemos que en una pronta oportunidad poder platicar con Manuel Nava, y que nos confirme lo que aseguran les ha dicho en esas platicas, porque según se sabe el ha sido priista, pero si ya ahorita le vale un cacahuate por donde sea, quiere decir que es otro de los que no se ven cobijados por el PRI de Poanas, o es de los relegados, porque hay muchos que se sienten casi corridos del tricolor de la tierra del chile, pero reitero, en estos dais estaremos al pendiente de platicar con esa gente para que nos amplíen más la información.

Nos comentan que al ingeniero Carlos González, le dieron un cargo de representación, no sabemos de quien, o de qué, o porque donde, pero dicen que lo verán continuamente en Súchil, Vicente Guerrero y claro en Poanas, así que estaremos también atentos para saber qué cargo o responsabilidad le dieron, por el PRI, por el Verde o por cual partido u organización, este señor tiene su gente, sabe de política y seguramente buscara dialogar con la gente de estos lugares, ya nada más nos falta saber en qué línea lo mandaron, o se mandó solito. Hasta la próxima.