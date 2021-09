Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Señalan lectores de El Sol de Durango, que desde hace algunos días a la fecha ven mucho la imagen de Maribel Aguilera Chairez en las redes sociales, y tienen toda la razón, lo que no se vio en tres años de diputada federal, lo que no se vio en la pasada campaña electoral, la veremos ahora que se levantó la mano como posible candidata de Morena al gobierno del Estado.

Preguntan también, qué posibilidades tiene Maribel de llegar a ser abanderada de Morena al gobierno estatal, y lo que les podemos decir es sencillo, esta canijo saber tanto, pero les recuerdo que mucha gente de Morena con quienes platicábamos hace varios meses de la posibilidad de que Maribel fuera otra vez candidata a diputada federal, era casi, así lo decían ellos, casi imposible, porque ellos mimos calificaban su trabajo como nulo, sin presencia, y ya ven, logro ser otra vez candidata, hubo quienes decían que sería un milagro que ganara otras vez, nunca regreso a su distrito –decían- y sin regresar, sin trabajar con la gente de los 17 municipio, gano la elección, claro este triunfo fue gracias al Partido Verde, pero al final de cuentas como hubiera sido, ya es otra vez diputada federal, y ahora ha levantado la mano queriendo ser candidata al gobierno del Estado, y no se puede decir nada, mucho menos que sería una milagro, porque ha de tener algún santo muy bien colocado que le ayuda a conseguir esos milagros, y claro, como están las cosas en Morena no se puede descartar a ningún aspirante, José Ramón Enríquez, Gonzalo Yáñez el Tirantes, Marina Vitela y Manuel Espino, por solo mencionar algunos, y claro Maribel Aguilera, todos quieren, y todos dicen tener un santo muy bien colocado que les va hacer el milagro, así que va ser cosa de esperar tantito y sabremos quién llevara la encomienda de ganar Durango para Morena, a usted amigo lector, ¿cuál de los de Morena le gusta para que se candidato al gobierno del Estado?.

El profesor Oscar García Barrón, dejo la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano, y se proclama libre, sin compromisos con nadie ni con ningún partido, eso quiere decir, a no ser que nos diga lo contrario, que ya no estará participando de ninguna forma en el MC, pero no se puede negar que muchas figuras de la política en el Estado se fueron al MC por seguir al profesor García Barrón, por ejemplo la familia de Marcial García Abraham en Guadalupe Victoria, la señora Lulú Esquivel Segura de Vicente Guerrero, El Muerto Gustavo Lugo Espinoza, y muchos más, ellos estaban en el PRI y se fueron, y ahora estaremos al pendiente si se retiran o siguen al profesor Oscar García a otro proyecto político, en otro partido o ya se quedan a seguir haciendo la luchita con el color naranja, si vemos a varios medio destanteados, incluso los hemos cuestionado y nada más mueven la cabeza, como que no entienden cuál era la razón de sacarlos del PRI, y ahora dejar otro partido, pero reitero, veremos más adelante que pasa con ellos. Por lo pronto. nos leemos en la Próxima.