Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el municipio de Vicente Guerreo, algo esta pasando, por un lado, hay molestia porque movieron a una persona del registro civil, alguien que ya tiene muchos años ahí, y no se quiere salir, por otro, una señora de la comunidad de Ancón, Yola creo se llama, que dice que ella debería de estar en el cabildo como regidora.

En el tema del Registro Civil en ese municipio, hay una persona de nombre Luz Aurora Vargas, que ya tiene muchos años trabajando en ese lugar, una ocasión la movieron de encargada y realizo movilización ciudadana y obligo a las autoridades a que reconsideraran la decisión, a quien habían puesto como titular, una arquitecto recuerdo, prefirió dejar el cargo a seguir aguantando la presión que se ejerció en su contra, y la dirección del registro civil la reinstalo en su lugar, y ahora que nuevamente la mueven de encargada y colocan a una persona de nombre Tania Salas Villa, otra vez recurrió a la presión social, incluso la apoyan el presidente del PRI Cesar Salas y otras personas priistas, creo hasta la diputada local Sandra Reyes, vamos, está nuevamente obstruyendo la actividad del registro civil porque ella ya no es titular, y se está en espera de saber si la dirección general de amarra como debiera de ser, o nuevamente ceden ante la presión de la señora Aurora, que también hay que decirlo, los cambios son buenos, y que la gente se perpetúe en los cargos públicos es dañina para la misma sociedad, pero a veces los titulares son débiles y no aguantan la presión, vamos a esperar unos días y seguiremos informado de cómo van las cosas en el registro civil de Vicente Guerrero.

En el caso de la señora Yolanda Santoyo Haros, originaria de la comunidad de El Ancon de Vicente Guerrero, la próxima semana andaremos por ese municipio para investigar cómo está el caso, ella dice que se está violentando la ley, por eso reclama ser nombrada de manera inmediata como regidora en funciones de ese cabildo, reitero, la próxima semana investigaremos el caso y con gusto se los compartimos.

Ya que andamos por el rumbo, en el municipio de Poanas, las cosas se van calentando poco a poco, se decía que el ex tesorero municipal Manuel Nava, era o es un fuerte aspirante a la presidencia municipal por el PRI, pero lo acabamos de ver en una fotografía platicando y reafirmando su mutuo apoyo para construir en un futuro, pero la plática y la foto es con Gerardo Villarreal Solís del Partido Verde, aquí la pregunta sería para el actual dirigente del PRI municipal, Ernesto Saracho, ¿ya se le fue otro priista a otro partido, o que pasa?, porque se sabe que Manuel Nava, que hay que reconocerlo, tiene alguna gente dispuesta a seguirlo, quiere ser candidato y por supuesto alcalde de Poanas, y en este momento acercarse al Verde no es mala idea, si alguien salió muy bien en las pasadas elecciones, fueron los del Verde, por el factor que usted quiera o diga, pero los votos en las urnas están contabilizados, y no son nada despreciables, hay quien asegura que Armando García Meza, va por su cuarta oportunidad de buscar la presidencia municipal, hay quien dice que ya no, que si pudiera ser Manuel Nava, pero vamos, para esto falta un rato, primero saldrán los candidatos a gobernador y nos vamos a los municipios, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.