Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En la reunión de la casa hogar del anciano en Guadalupe Victoria, se dijeron muchas cosas, algunas muy desagradables, pero también hay que decir, que ojalá y el mundo tuviera muchos hombres y mujeres con la visión, el corazón y entusiasmo de don Marcelino Aguilar y don Lucio González, porque con eso garantizaríamos tener un mejor mundo para las nuevas generaciones.

La desesperación de algunos actores políticos porque se les vea, y con ello ir tomando camino para el 22, donde habrá elecciones, es mucha, pero hay otros que ya le saben a la onda de levantar la mano y con ello buscar que los contenten con una regiduría y tres años de sueldo sin hacer nada, ¿o no es cierto?, y esto no es privativo de un solo municipio o partido político, esto es muy común en todos los municipios y por lo menos en el PRI y el PAN ya se hizo una costumbre, o tradición, se hacen los redentores, los molestos y para que sigan siendo de ese partido les dan una regiduría, y si toca mujer, mandan al esposa, a la hermana o hasta la amiguita con derechos, y muchas veces a los que verdaderamente le entran con todo a las campañas, ni los voltean a ver después de que termino la campaña, a veces ya ni de ganados se acuerdan de ellos, pero esta película la vemos muy seguido, cada tres años para ser exactos, y ahorita ya andan que se los lleva la hingada por tocar puertas otra vez.

El Partido Verde Ecologista de México en Durango, renovó la dirigencia de Guadalupe Victoria, se le dio la oportunidad a Ricardo Lozano Ramírez, joven que desde hace mucho tiempo ha sido gente cercana a Gerardo Villarreal, y era muy merecido que se le diera una oportunidad como esta, y a su lado lleva de secretaria general a una mujer que ya le sabe al tema político, misma que fue desaprovechada en el PRI, un cuadro muy valioso que corrieron del tricolor porque así le convenía a quien quería ser amo y señor del PRI, Paola García Quiñones, esta señora cuando fue dirigente del PRI en Victoria, les demostró como poder tener contacto con todos las corrientes y cuadros, s fajaba cuando era necesario, fue regidora y también demostró tablas y temple, pero la corrieron y se fue al Verde, y ahora Gerardo Villarreal la coloca como secretaria general en la formula con Ricardo, y seguramente que harán muy buen trabajo, ambos son apasionados de la política, y su líder Gerardo Villarreal, los ha apoyado y brindado toda la confianza, así que no les pierda de vista, muy pronto darán mucho de qué hablar, y su trabajo se verá reflejado en las urnas del próximo año, un año que asegura Gerardo Villarreal, se pintara de verde, vamos, augura ganar las elecciones de presidente municipal no solo en Victoria, también en Cuencamé y otros lugares, hasta Canatlán lo puede ganar si la actual diputada local Ángela Rojas, decide buscar la presidencia, al tiempo amigo lector, al tiempo, por ahora solo desearles mucho éxito a estos jóvenes políticos que hoy tienen la rienda del Verde en el municipio más bonito de Durango, Guadalupe Victoria, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.