Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el municipio de Pánuco de Coronado, la actual regidora por el PRI, Gabriela García Breceda, anda muy activa recorriendo comunidades, reuniéndose con la ciudadanía, en escuelas o platicas de la esquina, dicen que no es nuevo, que siempre lo ha hecho, y no lo dudo, pero ahora ya lo está publicando, y para mí que esa polla quiere maíz en el 2022, ¿o no es cierto?.

La cosa es sencilla, si en ese municipio se ocupa de una mujer para la candidatura, ya la licenciada Gaby está preparada, ya camino e hizo su chamaba de dialogo con la gente que vota, y si no toca mujer, ya hizo también su trabajo de tener cercanía con la gente como regidora, que reitero, dicen que siempre lo ha hecho, que en los dos años que lleva en el cabildo no ha dejado de estar en los pueblos llevando cositas, pero hasta hace poco tiempo que el Grillo la ve publicar en su muro de Facebook sus actividades política, y a las mentes mal pensadas nos hace creer que todo lleva un posible fin para el 2022, ¿o no es así regidora?.

Del municipio de Peñón Blanco, primero enviarles un afectuoso saludo y una gran felicitación a sus pobladores, porque este pasado cuatro de octubre cumplió 422 años de haber sido fundado ese bonito, bello pueblo, y con esto podemos decir que están de fiesta, muchos años, y lo dijo el alcalde Naúm Amaya, y creo que bien dicho, muchos años y aún no se ha logrado tener el progreso que su gente se merece, las autoridades del Estado y la federación, durante muchos años no han atendido a su gente como se merecen, claro que ha cambiado, pero no se ha alcanzado lo que su gente merece, desarrollo, progreso, muchas cosas más que lo hagan ver como un polo de desarrollo, que su gente pueda tener ahí en casa, trabajo y progreso para sus familias, y sí, también lo dijo el acalde Naúm Amaya en su discurso, otros municipios de la región, con muchos menos años que Peñón Blanco, tienen mayor progreso, pero su gente no se raja y sigue trabajando fuertemente, muchas felicidades amigos por esos primeros 422 años de vida de su municipio.

Por cierto que andando en esa tierra, nuevamente le preguntamos al regidor del PRI, Luis Antonio Reyes Puga, mejor conocido como Luisito, si era cierto que próximamente formaría parte de las filas del partido Verde Ecologista de México, y nuevamente lo negó, dice que no es cierto, pero varias voces nos aseguran que si dará el cambio de partido, junto con otros actores que desde que los conocemos han sido del PRI, al parecer pasaran a las fuerzas verdes, pero si ahorita dice Luisito que no es cierto, le ponemos que así es, pero cuando el rio suena, agua lleva, reza el dicho popular, ¿o no David Galván?. Hasta la próxima.