ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Cesar Salas, ex secretario del ayuntamiento de Vicente Guerrero, actual dirigente del PRI en el mismo municipio, joven, bien viso entre la comunidad, se dice que quiere ser candidato a presidente municipal, pero si llega haber alianza con el PAN, ¿se vería perjudicado?, esto y más le preguntaremos en el programa de la Grilla Llanera del martes próximo a las seis de la tarde.

En Poanas, otro priista llamado Manuel Nava, también quiere ser candidato a presidente municipal, pero ha Manuel ya se le vio en una reunión muy cerrada con el dirigente del Partido Verde en Durango, Gerardo Villarreal Solís, más o menos nos imaginamos que fue lo que hablaron, pero ninguno de los dos nos ha dicho si ya hay compromiso o solo como políticos platicaron de cómo anda el ambiente en Poanas, pero claro que definiéndose el candidato a gobernador por todos los partidos, ya se pueden empezar a ver los nombres de quienes irían a los municipios, muchos ya se dan por amarrados, pero recuerde que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos, y hasta el más seguro puede llegar a ser el último en la fila, por ejemplo en Poanas, anda un profesor trabajando con todo por la causa de Esteban Villegas, con sus propios recursos y sin rajarse por la causa del médico de San Juan del Rio, y si llegara a levantar la mano sería muy bien visto, y esto se lo decimos porque en años anteriores fue uno de los prospectos más limpios y mejor evaluados para la presidencia municipal, pero claro, en el PRI ya tenían amarrado el dedazo, perdón la decisión, y este profesor se limitó a realizar su trabajo como docente y a su familia, y hoy que lo han visto metido con la causa de Esteban Villegas, no dudan que pueda dársele la oportunidad de competir, y sería un perfil muy fuerte, se llama Cesar Barrón Manzanares, sí, él fue secretario del ayuntamiento con Raúl Piedra, y gracias a su tenacidad y capacidad de dialogo, logro mantener en pie varios acuerdo de gobierno que hoy son un éxito, por ejemplo la donación del terreno para la Universidad Tecnológica de Poanas, si no interviene Cesar Barrón, ese proyecto se les hubiera ido de las manos, ¿o no es cierto?, así que no lo pierda de vista, y si logra Esteban Villegas ser candidato a gobernador, por donde sea, no pierda de vista a este profesor originario de Cieneguilla, pero muy conocido en todo Poanas.

Mencionan mucho también a la doctora Daniela Ramírez, quien es actualmente regidora, hija del ex alcalde Ponchito Ramírez, y si es cierto, en todo acto o acción del gobierno, ahí está Daniela, buena gestora, y sobre todo supo ganarse la confianza del alcalde Luis Valdez, quien no le dice que no a sus propuestas, porque las verdades son buenas, y eso la tiene en la mira de la gente de Poanas, así que si se ocupa de una mujer para la candidatura, puede ser Daniela, que viene por la revancha, recuerde que ya una vez la jugo, la traicionaron muchos priistas, y también en ese tiempo la ciudadanía en los pueblos aun no veían que una mujer pudiera ser presidenta municipal, hoy las cosas son diferentes, las cosas cambian, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.