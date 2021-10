Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Hace unos días en un evento político en Francisco I. Madero, del municipio de Pánuco de Coronado, se saludó a Héctor Carlos Quiñones Avalos, más conocido en los bajos mundos del PRI, como “El Patol”, pero lo presentaron como Héctor Carlos Quiñones Prado, dicen que todavía no le han podido controlar la diarrea del coraje por el cambio de apellido.

Quien se apellida Quiñones Prado, es el ex alcalde Mario Sergio Quiñones Prado, quien por cierto esta buscando ser nuevamente candidato y por supuesto alcalde de Pánuco, y por el PRI, pero el grupo del Patol, de Isaías Berumen, de Mauricio Gándara y otros, aseguran que Mario Quiñones traiciono al PRI en las pasadas elecciones, porque trabajo abiertamente para la candidata del PAN, es decir en contra de Mauricio Gándara, de ahí que todos esos priistas dicen que no permitirán que Mario Quiñones sea candidato a presidente por su partido, y Mario, siendo el dedo chiquito de Ricardo Pacheco, y trabajando pian pianito por los pueblos y las colonias de Pánuco, va agarrando terreno, y eso va dar mucho de qué hablar más adelante, por lo pronto a i estimado amigo el Patol, no le han quitado la diarrea del coraje por la confusión de apellidos, ¿o no es cierto Jefe?.

En Guadalupe Victoria, los hermanos Lozano García, Benito y Ricardo, este 12 de octubre cumplieron 35 años de tener su negocio de fotografía profesional, gracias a su trabajo y presencia en todo tipo de eventos, son muy recocidos y claro que felicitados por esos primeros 35 años de su estudio fotográfico, felicidades amigos y que vengan muchos años más.

Nos preguntan, ¿Por qué no escribimos nada en este espacio del pésimo estado de las calles del centro de Guadalupe Victoria?, la respuesta es sencilla, en una columna anterior cuestionamos duramente al director de obras públicas municipales, Israel Villarreal, quien pidió el tiempo necesario para que la empresa constructora contratada por el gobierno del Estado, diera por terminada la obra, misma que se ha estado alargando por el tiempo de lluvias, pero también es cierto lo que dice la ciudadanía y nosotros lo vemos a diario, las calles que ya fueron pavimentadas, algunas tienen 20 o 30 días máximo, ya tienen baches, y son baches nuevos, es decir que hasta ahorita se ve un trabajo mu y malo de dicha constructora, no sabemos a al terminar entregue todo en buen estado o se vaya y deje su cochinero, esperemos que tanto el director Israel como el propio alcalde Agustín Sosa, no permitan una cochinada de este tipo, Victoria no merece que se burlen de su gente así, pero reitero, debemos de espera que la empresa de por concluido el trabajo, lo que si sabemos, es que ya vienen más días con lluvia, y eso retrasa mas las obras, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.