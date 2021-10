Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -La llegada de Leticia Herrera a la fila de aspirantes del PRI por la candidatura a la gubernatura, le puso sabor a este problema interno que tiene Arturo Yáñez, pero ojo, Lety Herrera, dijo muy claro que estará en la boleta electoral por el PRI, o por donde sea, lo mismo se escucha de Esteban Villegas, con o sin el PRI.

Con todo lo que se está haciendo al interior de los partidos políticos de Durango, pareciera que se está cumpliendo la predicción de algunos políticos con experiencia, pavimentar el camino a la gubernatura para Morena, porque si se dividen priistas, panistas, perredistas, verdes y todos los demás, Morena va a llegar a gobernar el Estado con toda la tranquilidad del mundo, sin quien les haga estorbo en el camino, y en este desorden quien tiene la posibilidad de acomodarse muy bien, es precisamente el Verde, si no hay posibilidades de llevar a Esteban Villegas como su candidato, como se sabe lo están intentando, sin problema alguno se acomoda con Morena, y saldrá con muchas ventajas, es decir que Gerardo Villarreal Solís, no ha jugado nada mal las fichas del Verde en el tablero político de Durango, ¿o no es cierto?.

Este pasado fin de semana, nuevamente el noble, pero sobre todo inofensivo Grillo, recibió varias llamadas telefónicas de la gente del municipio de Poanas, sobre todo de priistas, entre ellos está el compa Fidel Álvarez, quien tiene muchos años perteneciendo a las filas de ese partido político, desde su señor padre don Héctor Álvarez, y al parecer ahora la dirigencia de Ernesto Saracho, lo saco del concejo político, pero sabemos que no solo a Fidel, varios que por muchos años le han sido fieles al partido ya los dejaron fuera, y levantan la voz para quejarse, y El Sol de Durango los atiene en sus reclamos, que la verdad quien debiera de atenderlos y no estar provocando que se le muevan las aguas, sería el mismo dirigente del PRI, cuando debiera de mostrar un partido unido que pueda ganar la presidencia municipal, o aspirar a la candidatura, lo único que muestra es molestia de sus militantes, dicen que será el delegado Manuel Meraz quien pondrá orden, pero todo indica que a este señor delegado le vale una hingada lo que pase en el priismo de Poanas, vamos, si Arturo Yáñez quería ayudar a la unidad del priismo de Poanas, no lo hizo al dejar al mismo delegado, pero si la intención o la instrucción de los altos mandos es dividirlos para que la candidatura llegue directa para Acción Nacional, se está haciendo buen trabajo, reza un viejo dicho, piensa mal y acertaras, ¿o no es cierto?, por lo pronto de ese concejo político ya salieron inconformes, y repito, no es solo Fidel Álvarez, son varios los que le llamaron al noble Grillo, y seguramente más adelante tendremos más reacciones, por lo pronto estaremos al pendiente. Hasta la próxima.