Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- En Guadalupe Victoria, las paredes escucharon una plática entre algunos actores políticos de la posible coalición de partidos entre el PAN, PRD y el PRI, donde se acordó que el próximo candidato a la presidencia municipal seria David Ramos Zepeda, Tirso Ayala Ortiz o Agustín Sosa Ramírez, en ese orden de posibilidades, y ya de ahí salieron con un acuerdo tomado, y punto.

En Pánuco de Coronado, se dice entre los priistas y la misma sociedad, que, si toca hombre, por el PRI tienen un gallo listo para hacer campaña y ganar, se llama José Ponce Rentería, mejor conocido como “Pepe Ponce”, y con este muchacho irían todos los grupos tricolores unidos, ¿Qué del directivo Estatal piensa mandar a Mario Quiñones?, es cierto, pero con Mario se ha formado el grupo “Todos contra Mario Quiñones”, algo paso con el contador y ex alcalde que no tiene buena relación con el grupo del Patol Héctor Carlos Quiñones, de Mauricio Gándara, de Isaías Berumen y los que se acumulen, porque según le han expresado a este Grillo, si el diputado local Ricardo Pacheco se aferra a mandar a Mario, y el directivo Estatal acepta la propuesta, estos grupos no trabajarían, y esto ya se lo han dicho de manera directa a Arturo Yáñez, vamos, no desconoce lo que se vive en Pánuco de Coronado, pero claro, en político todo puede pasar, tan así que Mario Quiñones no deja de andar en las comunidades entregando apoyos a la gente, y la gente que no es tonta ya saben de qué se trata, la lucha por la candidatura esta fuerte pero sí muy dividida, Pánuco de Coronado está más dividido que nunca antes, y esa será una papa caliente que le tocada al amigo delegado Manuel Ríos y al dirigente Estatal Arturo Yáñez enfrentar, ¿o no es cierto?.

En Peñón Blanco, se dice que la reelección de Naúm Amaya sería lo más sano, lo más recomendable, ¿Qué hay desgaste?, por supuesto, vamos, hay quien dice que la señora Verónica Ochoa Sánchez, Esposa de Naúm, sale muy bien evaluada, en las dos ocasiones que ha estado al frente del DIF, ha realizado un excelente trabajo, trato amable y nunca se ha subido al ladrillo como les ha pasado a muchas otras personas, claro que también esta Pedro Mendoza, mejor conocido como Pedrin, pero como una opción más, y es buena, claro que saldrán más nombres que quieran, y muchos de ellos serán con el clásico, buscar una regiduría, pero recuerden que si hay coalición, esas regidurías y puestos en la presidencia se repartirán entre los tres partidos, así que ahora quien tenga verdadero peso político, podrá aspirar a algo, si no es así, ya se pasaron a hincar, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.