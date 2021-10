Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- La austeridad republicana que profesa el doctor José Ramón Enríquez Herrera, miembro distinguido del partido de Morena, está muy clara por todo Durango, espectaculares por todos lados, y claro pagados con recursos del pueblo, porque se habla de un informe legislativo, ¿o no es cierto?.

En ocasiones no entiende uno como los políticos deberás creen que la ciudadanía los ve como ídolos, que todo lo que hacen o dicen es la quinta maravilla, vamos, que sus flatulencias huelen a rosas, cuando en realidad la gran mayoría de los mexicanos está cansando de tantas campañas políticas, apenas termina una cuando ya vienen otra vez a llenar las calles de publicidad con sus sonrisas hipócritas, y no es un solo partido o candidato, son todos, es la misma hingadera, y hoy que José Ramón Enriques busca la candidatura de Morena, el partido político diferente, que no derrocha dinero en promociones, nos tapizan Durango con esa publicidad, ¿sabe usted amigo lector cuánto cuesta cada espectacular?, pues ahora multiplíquelo por mínimo 100, y reitero, mínimo, son por lo menos dos o tres por municipio, esto fuera de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, ahí son muchos más, eso indica que son miles, miles de pesos en publicidad, lo que también el INE debiera de ver como campañas anticipadas, y no solo el doctor Enríquez, cualquier político que lo haga que lo castiguen, los tiempos no están para el derroche de dinero, miles de familias sin dinero ni siquiera para llevar tortillas a sus hogares, y estos señores dándose el lujo de tapizar Durango con sus espectaculares, la verdad, no se vale, ¿o usted que opina amigo lector?.

Dicen que Carmelo Fernández Padilla, de Guadalupe Victoria, también anda en una campaña anticipada en busca de la candidatura a presidente municipal, y no están muy mal que digamos, porque trae a los priistas, bueno no a todos, pero si a la mayoría de los que tienen una cartera, metidos en una dinámica de la venta de productos de la canasta básica, con esa actividad recorre todo el municipio, hay quien dice que es una negocio excelente que le deja buena ganancia económica, y de paso se hace publicidad, pero también es cierto que nadie le ha dicho anda, lo dejan que camine sin el menor problema, aquí lo que pudiera pasar, es que se tenga que poner la camisa del PRD para ser candidato, porque Victoria según sabemos le pertenece al PRD, y si fuera Carmelo de candidato, tendría que ser abanderado del partido amarillo, tal y como le paso al compa Agustín Sosa, siendo panista de toda una vida, se tuvo que poner la camisa amarilla para ser el candadito, así le pudiera pasar a Carmelo Fernández, quien creemos que no tendría ningún problema al respecto, ¿o si Carmelo?. Hasta la próxima.