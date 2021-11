Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –La semana pasada en la región de los llanos se dieron dos actividades de cabildo, esto en dos municipios diferentes, acciones que merecen un reconocimiento y aplauso fuerte a los alcaldes, de Cuencamé Luly Martínez y de Guadalupe Victoria Agustín Sosa Ramírez.

El primero, fue en Velardeña del municipio de Cuencamé, en sesión extraordinaria de cabildo se entregó un muy pero muy merecido reconocimiento a la maestra María del Carmen Lujan Orozco, cronista con una gran trayectoria en la investigación y cultura no solo de Cuencamé, ha tenido reconocimientos a nivel nacional e internacional, y que mejor que la autoridad de su pueblo se lo reconozca, y esto en vida, felicidades alcaldesa Luly Martínez por haber llevado a su cabildo a reconocer el trabajo y trayectoria de esta excelente maestra y cronista, plap, plap, plap.

En Guadalupe Victoria, Agustín Sosa Ramírez, como alcalde, también llevo a su cabildo hasta la comunidad de Santa Catalina de Siena, ahí se hizo una reunión de cabildo extraordinaria para entregar un reconocimiento al maestro Magdaleno Moreno Chairez, también un icono y un incansable en la promoción de la cultura, profesor con 33 años de carrera que tiene muchos éxitos también a nivel nacional e internacional, y en el casco de lo que fuera la Hacienda de Santa Catalina, se hizo un evento público para la entrega de este muy, pero muy merecido reconocimiento al profesor Maleno como lo conocemos de cariño, también esta acción del alcalde merece un aplauso, y por supuesto el profe Maleno, Felicidades profesor y que sigan los éxitos.

En el municipio de Nombre de Dios, la ex diputada y ex alcaldesa Nancy Vázquez, está realizando actividades públicas que están beneficiando machismo a su gente, y esto lo está haciendo casi en contra de la administración municipal de Daniel Sifuentes, cuando deberían de ser ellos como autoridades las que las realizaran, y como ejemplo esta lo realizado este pasado domingo, mucha gente acudió a Nombre de Dios a ver las actividades de día de muertos, pero por ningún lado se presentaron ni siquiera los agentes de tránsito a cuidar de la ciudadanía, había muchos niños y familias, pero con el apoyo de la policía Estatal lograron brindar seguridad y el evento fue todo un éxito, vamos, se terminó toda la comida que tenían para la venta, la gente muy contenta porque estas actividades les vienen a traer recursos económicos, hay circulante, hay actividad turística, pero las autoridades no lo ven, y con eso Nancy Vázquez va agarrando más seguidores, y si no lo creen, vean la reunión oficial que hizo la administración municipal con comerciantes, y vean los comerciantes que trae Nancy con ella, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.