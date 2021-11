Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- En los recientes días, hemos visto como varios personajes de la vida política de Durango, se han estado paseando por los municipios de la zona, esto buscando ser saludados y saludar a quien se encuentran en el camino, claro, ya en la plática les dicen que buscan ser candidatos de su partido al gobierno del Estado.

Recientemente Héctor Flores Avalos, actual secretario general de gobierno, joven preparado, muy capas y ágil de mente, fue visto en la fiesta de cumpleaños del alcalde de Vicente Guerrero, Orlando Herrera Aviña, dicen que si a una piñata lo invitan va, porque lo que quiere es ser viso, vamos, que lo conozcan, porque es un personaje que no es nada conocido ni entre los panistas, mucho menos entre el resto de la sociedad duranguense, y como se dice que es de los gallos que está impulsando el gobernador Aispuro para la sucesión, urge que los vean y lo conozcan, pero reitero, platicando con panistas, dicen que no lo conocen, bueno los que fueron al fiesta en Orlando Herrera ya lo conocieron, y una reunión que realizaron con panistas, también ya saben quién es en persona Héctor Flores, pero para ser candidato la verdad es muy débil su figura, bueno si es que buscan ganar, porque si la idea es perder como se escucha por todos lados, que el PAN apuesta a perder, Héctor Flores sería un excelente candidato perdedor.

Otro que también se anda dando baños de pueblo, es el ex secretario general de gobierno, también un hombre muy capaz, inteligente y con amplia trayectoria en muchos cargos políticos, ex priista ahora panista, o más bien Aispurista, Adrián Alanís Quiñones, quien también se anda reuniendo con la gente buscando posesionarse para lograr la candidatura, y el arquitecto Adrián Alanís, dice que no hay de otra, el candidato al gobierno del Estado de la posible alianza deberá de ser panistas, no lo dice sí, pero se entiende, “deberá de ser panista a producto de gallina”, dizque porque son el partido que gobierna, porque es el partido más votado, y por eso les corresponde, yo creo que si se sienten tan seguros como panistas, pues que la jueguen solos, si ellos gobiernan, si ellos tienen el control del Estado van a ganar sin problemas en las urnas, ¿o no es cierto?, pero claro que no, si todos juntos, PRI, PAN y PRD no la tienen segura juntos, menos un solo partido, así que no va por ese rumbo arquitecto Alanís, si van en alianza deberán de llevar a alguien que sea el que más garantice unidad y votos, para dar pelea, de lo contrario será la muestra segura que esto estaba arreglado para complacer al señor de las canas que manda en México, y quien sea capaz de unir más, de garantizar más, no necesariamente tendrá que ser panista, puede ser uno del PRI, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.