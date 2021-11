Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- El Patronato de la Cruz Roja delegación Guadalupe Victoria, se ganó un entorchado al logar convencer al delegado Estatal de la misma delegación, Guillermo Pérez Gavilán, de donar una ambulancia completamente nueva para esta región, aplausos sinceros señores.

Para la entrega de esta ambulancia, el presidente del patronato, Antonio Vaquera Martínez, mejor conocido en los bajos mundos de la política como Toño Vaquera, convoco a personas representantes de la sociedad, para que fueran testigos de la entrega, al llegar este noble Grillo vio colocadas sillas aproximadamente para 100 personas, supero con mínimo el doble lo planeado, se llenaron y fueron por mas, de rato fueron por otras tantas, es decir que Toño Vaquera, o la Cruz Roja, logaron tener una excelente convocatoria, donde estaban presentes los dirigentes de todos los partidos políticos activos, Morena, PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista, había personas de diferentes religiones, grupos políticos, comerciantes, sociedad civil, presidentes de juntas y jefes de cuartel, ganaderos, directores de muchas instituciones educativas de todos los niveles, vamos, una reunión que pocas veces se ve, donde acuden todos, sin importar los colores o las ideologías, que también es cierto, ahorita todos quieren que los vean, pero aquí creemos que no es así, fueron porque los invito Toño Vaquera y porque la Cruz Roja es de interés general, nuevamente aplausos para el patronato y su dirigente.

¿Qué hubo muchos nervios a la hora de servir unos ricos taquitos de carnitas de puerco?, por supuesto, no se esperaba esa cantidad de personas, y los jóvenes voluntarios o socorristas, que ahora se les dice Técnicos en Urgencias Médicas, no tienen la experiencia en servir comida, se vieron lentos y muchas personas tardaron mucho en servirles, pero reitero, fue por lo antes escrito, sin embargo todos lo entendieron y esperaron pacientes, nadie se fue molesto o renegando, al contrario, contentos porque hay ambulancia nueva, y lo dijo el secretario del ayuntamiento, Tirso Ayala Ortiz, que por cierto también es suspirante a la candidatura a presidente municipal, ojala y nunca se usara esa ambulancia, porque eso significaría que no hay urgencias, que no hay accidentes, pero si se ofrece, hay conque atender, ojala y a nadie de los que estaban presentes se les ofrezca nunca, porque eso significa que están bien de salud.

Ahí se vieron las caras de varios aspirantes a las candidaturas por sus partidos a la presidencia municipal, Carmelo Fernández por el PRI, David Ramos por el PRD, Gerardo Villarreal por el Verde, Tirso Ayala por el PAN o por donde le den chanza, Juan Pablo Villarreal también por el PRI, o hasta Miguel Terrazas, vamos, se vieron muchas caras de políticos que pretenden ser alcaldes en el 2022, incluso, alguien dijo y pregunto, ¿Por qué no el mismo Toño Vaquera por el PRI o por otro partido?, también estaba Gamaliel Ortiz Torres, quien se escucha pudiera se candadito por Morena, ¿o no le gustaría Gamaliel?. Hasta la próxima.