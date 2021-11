Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- En la alianza del Partido Verde, Morena y PT en el Estado, pueden pasar muchas cosas en cada municipio, y en Cuencamé, por ejemplo, está un joven que acaba de levantar la mano, y tiene con queso las tortillas, es originario de la comunidad de Cuauhtémoc, el sur del municipio, Ismael Estrada García se llama.

Este muchacho ha demostrado que puede tener muy buena aceptación en la comunidad, desde que se afilio al partido Verde a logrado hacer buen trabajo, profesionista, joven y es bien visto en la región de los llanos, que dicho sea de paso, quien ha dado los triunfos a los alcaldes ha sido la región de los llanos, y así como la laguna, Gómez y Lerdo reclaman que ya es tiempo de un gobernador de esa región, también en Cuencamé se puede manifestar la ciudadanía señalando que ya es tiempo de que un alcalde sea de la región de los llanos, y para eso Ismael tendría todo el apoyo de la región, y si hablamos de que irían los tres partidos políticos, uno de los perfiles más atractivos electoralmente, seria este muchacho, y claro que se podría medir fácilmente con cualquiera de su mismo partido o de los otros dos, ahora que si la equidad de género dice que toca mujer, esta una señora más puesta que nada, ya fue candidata y perdió, fue por el PRI, Lucila Flores Sánchez, quien en las pasadas elecciones dio buenos resultados, el Verde logro sacar una muy buena votación en Cuencamé, y quienes se movieron fuerte fueron Lucila en cabecera y el norte, e Ismael en los llanos, claro comandados por el presidente Mario Ante, que también quiere ser tomado en cuenta, vamos, el partido Verde en Cuencamé tiene de donde agarrar candidatos ganadores, eso no lo podemos negar, así que no le quieten la vista de encima a Ismael Estrada García, porque seguramente va dar mucho de qué hablar, si es que quieren asegurar los votos de la región de los llanos, tendrán que ponerse de acuerdo con este joven, ¿o no es cierto?.

Antes del día 17 de noviembre, varias personas le comentaron a este noble insecto, que el alcalde Mauricio Gándara, en Francisco I. Madero, había cometido un error al haber contratado a Lorenzo de Monteclaro para estar en el teatro del pueblo, porque es un señor grande, que ya no canta, hubiera contratado mejor a un grupo nuevo que ande pegando, así dijeron, pues después de ver en el escenario a Don Lorenzo de Monteclaro, varios de los que comentaron lo anterior, se tragaron sus palabras y reconocieron, ese señor de las canas, sigue siendo un artista de primer nivel nacional e internacional, con sus 83 años de vida pone la piel chinita, canta excelente, y es un espectáculo de primera su presentación, es la leyenda viviente de la música norteña, y déjeme le digo que antes de que salga de la administración la alcaldesa de Cuencamé, Luly Martínez, van a realizar algo bonito en su honor en su tierra querida, Cuencamé, este Grillo vio platicando al hijo de Lorenzo y a la alcaldesa, sabe que algo bueno se avecina, porque lo que se tenga que hacer, debe de ser en vida, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.