Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- En el municipio de Nombre de Dios, se realizó un evento de vehículos antiguos, con una rodada que inicio en Sombrerete, Zacatecas, y culmino en Nombre de Dios, dicen que lo organizo la presidencia municipal, pero quien le saco mucho jugo y se lució, fue Nancy Carolina Vázquez Luna, es decir, les volvió a ganar la partida, ¿o no es cierto?

Por cierto, que en ese municipio de Nombre de Dios, se dice que el candidato a presidente municipal, puede, ya no lo aseguran, puede ser el ex alcalde Juan Solís, por la excelente relación que tiene con Gonzalo Yáñez, pero quien acaba de denostar que tiene apoyo en la gente morenista es Nancy Vázquez, y ahora si ya puede haber mucha presión para que Morena exija que ese municipio se lo den a la ex alcaldesa y ex diputada local, que anda con toda la pila buscando ser la abanderada, y todo indica que ganaría de calle, porque los del PRI, andan queriendo poner de candidata a una amiga del presidente del PRI estatal Arturo Yáñez, una mujer que merece todo mi respeto, pero la misma gente priista aseguran que ella no es de Nombre de Dios, quieren hacer una imposición más a que a producto de gallina, al clásico y más viejo estilo del PRI, lo que le favorece más a la coalición Morena, PT, Verde, y si a eso le agregamos que no dejan de hacer campaña cada fin de semana con excelentes eventos, que los comerciantes se sienten respaldados, cobijados en sus trabajo, y la ciudadanía lo ve y lo apoya, nos da una lectora clara de lo que puede pasar en el año de enfrente.

En el municipio de Vicente Guerrero, quien también esta avanzando poco a poco, sin hacer polvareda ni pisar callos, con el nombre del PRI, pero todos saben cuál es la intención, es su dirigente municipal tricolor, Cesar Salas, una semana se sabe de un evento y la otra también, y en todos se les ha visto unidos, se les ha visto respaldados por la comunidad, van a los pueblos y la gente sale con ellos, en las colonias, y recientemente con los comerciantes, les fue muy bien, logran reunir a la vieja guardia y responde, así que no le extrañe nada que en un estudio, en una medición, pueda salir Cesar Salas poco arriba en las preferencias que ni el mismo alcalde en funciones Orlando Herrera Aviña, que también se sabe quiere la reelección, pero el por el PAN, donde lleva ventaja, al ser ahorita municipio gobernado por el PAN, pueden exigir que así siga, pero a Cesar lo van a tener que tomar en cuenta, e incluso al presidente del PRD Toño Tiglis, quien puede inclinar la balanza a un lado o al otro, y este dirigente local del PRD, se sabe ya no tienen buena relación con el alcalde, así que vamos viendo, porque todo puede pasar, recuerden que en la política no hay sorpresas, sino sorprendidos, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.