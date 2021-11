Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el municipio de Guadalupe Victoria, poco a poco se ha empezado a escuchar el nombre de un ex alcalde, un panista que no ha dejado de saludar a la gente, sencillo, como siempre lo ha sido, y ya en algunos lugares, e incluso comunidades, se escucha que les gustaría que fuera candidato, vamos, hasta varios priistas lo ven con buenos ojos, y eso deberá de ser por algo.

Mario Alberto Ramírez Corral, mejor conocido como Mario Ramírez, no ha dejado de estar trabajando el tema de la compra venta de semilla de frijol, le ha cumplido a la gente del campo y lo ven bien, en la política no está peleado con nadie, porque se sigue reuniendo con todas las corrientes, vamos, hasta con priistas se le ha visto reunido en los últimos meses, y eso indica que anda bien, no ha dicho públicamente que quiera ser candidato, pero pudiera ser una de las cartas que tenga el PAN, o el mismo PRD, porque tendrán que ofrecer un perfil que no esté peleado, que pueda negociar y que pueda llegar a unir y juntar votos, un perfil conocido, y si lo es, porque siendo alcalde la ciudadanía lo conoció, lo recuerda y lo vemos platicando con la gente de los diferentes pueblos, los panistas, priistas y otros partidos, vamos, no está peleado con nadie, en varios eventos del PRD ha estado acompañando a David Ramos Zepeda, llevan una buena amistad, y si es cierto que dicen que será David quien decida, Mario Ramírez puede ser una opción, pero este noble Grillo va a buscarlo en próximos días para que nos comente si deberás quiere, o solo se escucha su nombre por casualidad, lo que si le puede decir este noble insecto, es que no lo pierda de vista, Mario Ramírez puede dar mucho de que hablar en próximos días, ¿o no es cierto Mario?.

De la gente de Morena en Guadalupe Victoria, no hemos tenido nombres claros de quienes pudieran buscar la candidatura a la presidencia municipal, pero con la alianza de este partido con el Verde y PT, quien pudiera llevar toda la ventaja de ser candidato seria Gerardo Villarreal Solís, quien sería una rival muy fuerte, si el Verde solo da pelea, unido a Morena y el PT con sus votos cautivos de la campaña pre pagada, puede ser un rival muy fuerte, de ahí que los de la alianza del PRI, PAN y PRD deben de tener un candidato muy fuerte, que garantice y no que divida, porque no la van a tener fácil, y quienes dicen que Gerardo Villarreal está muy calladito, nada más vean que está creciendo sin moverse, ahorita entre menos salga le va mejor, pero que va a ser candidato, ni lo dude amigo lector. Hasta la próxima.