Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el municipio de Poanas, hay personas que le aseguran, casi le apuestan a este noble Grillo, que el empresario Armando García Meza, ya no buscará ser candidato a la presidencia municipal en el 2022, pero creo que si apuestan, pierden, ¿o no lo creen?

El actual presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, varias veces intento ser presidente, la jugaba y la perdía, y no quitaba el dedo del renglón, la jugaba y la volvía a perder, hasta que el hartazgo de la ciudadanía mexicana lo hizo presidente de la república, así que o descarten que la gente de Poanas se canse de tanto político que le ha quedado mal, y ahora le den el voto a Armando García, por otro lado, Armando ahora más que antes está muy bien colocado, por el partido Verde en las votaciones pasadas, en lo particular de partidos, logro más votos que cualquiera, y con la alianza, si logra el Verde meter a Armando García, con Morena y el PT, va a estar muy difícil que otro partido o alianza le pueda ganar, vamos, lo que logro el Verde en Poanas en las pasadas elecciones, fue sin duda gran parte del trabajo de Armando, y no creemos que se lo deje a otro aspirante, porque sí, hay varios que al ver la votación que logro el Verde, ahora quieren ser candidatos, pero quienes han estado metidos hasta el fondo son German Fernández y su equipo, quien merece ser mínimo regidor, y ahora con la llegada de Armando, su aportación $$$$$ y su trabajo lograron ser el partido más votado de Poanas, lo que le da la primera carta para ser candidato a la presidencia en el 2022, claro este noble e inofensivo insecto buscara al empresario Armando García para ver si lo que se ve es cierto, o si deberás ya no buscara la oportunidad de ser alcalde, reitero, el Grillo la ve difícil, hoy más que nunca se ve una excelente oportunidad para conseguir su meta, y no creo que desista tan fácilmente de su sueño, ser presidente municipal de la tierra del chile, reitero, a quienes apuestan que ya se va a retirar Armado García de la política, piénsenla bien antes de aportar, porque creo que pueden perder, claro, ahorita este empresario anda muy ocupado con los bailes de fin de año que está preparando, pero eso no quiere decir que ya no busca ser alcalde, ¿o ya se cansó de buscar su sueño Armando?.

La maldita pandemia de la Covid-19, se continúa llevando personas queridas por su familia y estimadas por la sociedad, este pasado miércoles en la ciudad de Torreón Coahuila, no resistió más las secuelas de esta maldita pandemia el ex alcalde de Nazas, Aleonso Palacio Jáquez, quien ya tenía mucho tiempo hospitalizado tratando de recuperarse del daño que le hizo esta enfermedad, no resistió y hoy está en manos del creador del universo, nuestro abrazo solidario su hermana la actual alcaldesa de la tierra de la nuez, Socorro Palacio, a toda su familia y amigos, Descanse en Paz el ex diputado local panista, Aleonso Palacio Jáquez. Hasta la próxima.