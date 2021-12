Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Dicen los maldosos, los que son mal pensados en la política, que el PRI estatal a cargo de Arturo Yáñez, ya le dio un golpe bajo a Esteban Villegas Villarreal, que lo manzanearon para detenerlo lo suficiente y que ya no pudiera irse a ningún lado, para después salir con que el candidato a gobernador, y que apoya el PRI, será panista, ¿será cierto esto amigos lectores?.

Y si somos mal pensados, claro que esto puede ser cierto, porque si desde un principio se le hubiera dicho a Esteban Villegas que no había oportunidad de ser candidato a gobernador por la alianza, ya sería prácticamente candidato del Verde o de otro partido, que aún no está dicha la última palabra, pueden pasar muchas cosas, pero lo que si se ve en las señalas política estatales, es que el actual gobierno no quiere, no acepta el proyecto Villegas, que los panistas, o una gran mayoría, no acepta el proyecto, prefieren ir solos, aunque reconocen que van a perder, que no van a tener siquiera la más mínima posibilidad de ganar la elección, o es unidos como dan pelea ante la campaña pre pagada de Morena y sus aliados, o mejor ni gasten su dinerito en una campaña que ya se ve muy cargada al color guinda, reitero, varios delos malpensados en la política, ven que los mensajes que está mandando Arturo Yáñez como líder del PRI, es que está a la orden del gobernador, y en esa alianza están aferrados a que el candidato sea panista, y con ello mandar a Esteban a que se espere otros seis años, aunque dicha campaña no la ganen, que también es cierto, que Villegas la encabece, no es ninguna, así ninguna garantía de triunfo, pero se dice por esos mismos expertos de la política, que es quien puede dar pelea, pero si la instrucción de los altos, muy altos mandos nacionales, es que en Durango en el 2022 gane Morena, las cosas se están haciendo bien, ¿o no es cierto?.

Este pasado jueves, un vehículo compacto, recorrió calle por calle, avenida por avenida de la cabecera de Guadalupe Victoria, con un sonido y propaganda a favor de Gonzalo Yáñez, líder y dueño en Durango del PT, hubo quien en el mercado municipal le preguntó a este Grillo, si ya estaban en campañas para que se hiciera ese tipo de actividades, y la respuesta es que no, aún no están en campañas, es más, aun no hay candidatos oficiales, por lo tanto eso deberá de ser campaña anticipada, porque no era propaganda dirigida a ciertos partido o militantes, era con una bocina en el capacete del carro y para todos, asegurando que Con Gonzalo a Durango le va a ir mejor, que unidos a López Obrador se puede y no se cuántas cosas más, vamos, como si ya fuera candidato oficial a gobernador, pero como es aliado de la 4T, no se nota que pueden estar violando las leyes, ¿o se puede hacer propaganda publica desde ahorita?, porque de ser así, al rato ya van andar todos los aspirantes, y luego en campaña otra vez, total una contaminación de imagen y audio terrible, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.