Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Pasan y pasan legislaturas, y los diputados de todos los partidos políticos, se hacen patos y atienen una ley que es un verdadero problema para las administraciones municipales, los llamados despidos injustificados.

Hemos visto a lo largo de los años, y créame que ya son varios, como cada año salen trabajadores de las presidencias municipales y demandan por despido injustificado, y hay que pagar la indemnización, en el caso de los trabajadores de base como lo son los de servicios públicos, es decir los barrenderos, encargados de la limpieza de las plazas y esos trabajos, los de obas públicas, que andan en la construcción, hasta las secretarias que no son personal de confianza, pueden tener mucha razón, las despiden porque necesitan meter a gente que les ayudo en la campaña, y todos los que andan en las campañas detrás de un candidato, busca un huesito que roer en la próxima administración, son tres años de un trabajito que mínimo tiene un sueldo más o menos seguro, su aguinaldo y hasta vacaciones, vamos, saben que si entran al momento de salir van a pedir la indemnización por despido injustificado, y la ley los ampara y los tendrán que indemnizar, pero hay casos donde las indemnizaciones son estratosféricas, millonarias, que la verdad no se vale que se lleven esas cantidades económicas que deberían de servir para obras o acciones de gobierno, ¿o no es cierto?.

Pero donde los diputados locales y federales no han metido las manos lo suficiente, es en caso ya desvergonzados, descarados, cuando ex regidores, ex secretarios del ayuntamiento, directores de área demandan por despido injustificado, ellos son administrativos y de confianza, y cuando ganan el juicio se llevan cantidades millonarias, y eso la verdad son hingaderas, vamos, en Cuencamé por poner un ejemplo, cuando era alcaldesa la doctora Edith Orozco Machado, se propuso bajar lo más posible todos los laudos que ya estaban ganados por los ex trabajadores, muchos de ellos de confianza y abusones, gastaron millones de pesos, y mucha gente de la cabecera y las comunidades sin poder tener el servicio de agua potable como lo merecen, porque esos ex “trabajadores” se llevaron el dinero con lo que se podría hacer esa obra.

Vamos, en este momento por fuentes externas, sabemos que si el alcalde de Guadalupe Victoria, Agustín Sosa Ramírez, cumple con un mandato del tribunal laboral, es decir paga una demanda de un ex trabajador, un ex “trabajador” de confianza de una administración pasada, deja sin pagar el aguinaldo a sus trabajadores municipales, muchas personas se quedarían sin llevar un dinerito a casa, mismo que ya esperan en la familia para estas fechas, y la verdad eso no se vale, y en esto deberían de entrarle los diputados federales y locales, este enorme gasto de dinero de las arcas de todos los municipios, debería de terminar lo más pronto posible, y más ahora que los tienen con el pie en el pescuezo con tanto recorte presupuestal, tantas obras que son urgentes, y que quede claro, quien es de confianza entra con el alcalde y se va con el alcalde, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.