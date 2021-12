Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Lo que esta haciendo el alcalde Jorge Salum del Palacio en la capital del Estado, y digo que lo hace Jorge Salum, porque es el alcalde, la verdad son hingaderas, pobre gente de los pueblos, de los municipios, como son robados, extorsionados por los agentes de tránsito en esos retenes que tiene el alcalde al llegar a la capital, no tiene mamá.

Son muchas las personas de todos los municipios de la zona que se han acercado a esta corresponsalía, para señalar la manera en que en esos retenes de vialidad que están en las entradas a la ciudad capital, han sido extorsionados por los agentes de tránsito, robados, y le comento un caso nada mas como muestra, hace unos días una familia de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Guadalupe Victoria, viajo a la ciudad de Durango a llevar a un familiar a que le realizaran la hemodiálisis, persona que tiene problemas con sus riñones, en la entrada a Durango, en el bulevar Francisco Villa, los detiene el retén, no iban a exceso de velocidad, ahí marcan los anuncios que la velocidad máxima es de 60 kilómetros, ellos iban a 50 kilómetros, cuando los agentes no les pueden comprobar que iban a mayor velocidad, comienzan a buscarle detalles a la camioneta en que viajaban, como si fueran unas fieras buscando como consumir a la presa, sus documentos en regla, pero le vieron que tenía placas no renovadas desde el 2019, es decir que no había pagado los refrendos del 2020 y 2021, e inmediatamente sacaron sus notas de infracción y comenzó el ataque psicológico, no se la hago larga, les quietaron mil 600 pesos, esto para hacerles el favor de no recogerles el vehículo y que pagaran una multa de miles de pesos, hágame usted el favor, los dejaron sin dinero, ni mínimo comerse unas gorditas, ahora ya no tienen miedo ir a Durango, tienen terror por lo que puedan encontrarse con la “autoridad Vial”, y créame, este es solo un caso de los muchos que hemos escuchado de la gente, y si es cierto.

¿Cómo la gente les cree esas mentiras?, pero ellos saben que la gente de pueblo es noble, y si los ven que no saben de leyes, que no tienen mucha facilidad de palabra o de cómo defenderse, se cargan y hacen su agosto en diciembre, deberás señor alcalde Jorge Salum, esto que hacen sus agentes de tránsito con la gente de los pueblos o municipios que van a la capital, es una fregadera, y si es cierto los datos que se han obtenido en los últimos tiempos, la ciudadanía le tiene más miedo a un uniformado que a un delincuente, una verdadera tristeza lo que hoy sucede en la ciudad callada y tranquila de Durango, ¿o no es cierto. Hasta la próxima