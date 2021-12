Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Si usted pudiera ver presidente Jorge Salum, la cantidad de mensajes que le han llegado a este noble Grillo respecto a la columna anterior, por el tema de los agentes de tránsito en la capital del Estado, no completaríamos con dos planas para narrar la cantidad de atrocidades y extorciones que comenten.

En muchos otros mensajes también le han estado preguntado al Grillo, si sabemos algo sobre el pago del aguinaldo, o las llamadas prestaciones de ley de fin de año de los trabajadores municipales, y le podemos comentar que la mayoría de las presidencias municipales aun no encuentran como solucionar, porque no tienen dinero, Agustín Sosa Ramírez, alcalde de Guadalupe Victoria, sabemos que ya tiene solucionado el problema, porque con su amplia experiencia en la tesorería, ordeno que se fuera haciendo una ahorro durante todo el año, al parecer, reitero, al parecer, no tendrá ningún problema para solventar esa prestación, el de Peñón Blanco, Naúm Amaya López, se sabe anda muy metido buscando los recursos necesarios para solucionar, y le dijo a este noble insecto que los trabajadores no deberán de tener miedo, pase lo que pase buscara la manera de pagar su aguinaldo en tiempo y forma, y creemos que lo cumplirá sin problema, a algo se atiene porque no es ningún improvisado.

De Cuencamé, tierra de los 21 generales de la revolución, sabemos que la presidenta municipal Luly Martínez, le está pidiendo, más bien dicho, exigiendo a la secretaria de finanzas del gobierno del Estado, le pague lo que le adeuda, no le está pidiendo prestado, le exige que le pague lo que le adeuda y con eso ella paga las prestaciones de sus trabajadores, no creemos que le paguen porque el Estado ya dijo y repitió en varias ocasiones, no tiene dinero ni para pagar estas prestaciones a sus trabajadores, menos para andar pagando sus deudas, pero también la alcaldesa Luly Martínez, es muy inteligente y seguramente tiene un as bajo la manga, no va a dejar a su gente sin la prestación, algo se le ocurrirá para atenderlos.

De Pánuco de coronado, no hemos tenido mucha información, pero el último dato que obtuvimos, es que la cosa está muy difícil, vamos, como dijera el mismo alcalde Mauricio Gándara González, muy complicada, porque no hay dinero, al igual que todos los municipios del Estado, están esperando que el estado les pague lo que les debe, ya no están pidiendo recurso extraordinario ni prestamos, que les paguen lo que se les debe, y si logran que les pague, con eso podarían atender esta obligación patronal para con sus empleados, pero hasta el último dato que obtuvimos, es que no hay dinero y ni de donde agarrar, pero no pierdan la fe, a lo mejor el alcalde Mauricio Gándara tiene algún guardadito para salir de este problema económico que es muy social, y que su gente espera con ansias, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.