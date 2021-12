Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- No hay recursos económicos para apoyar al campo a través de las dependencias, y no lo habrá hasta que no se termine con los corruptos políticos y funcionarios del pasado, así lo dijo Maribel Aguilera, y hay muchas personas que están de acuerdo con esta manera de gobernar de la 4T.

Lo anterior se dio en la comunidad de Emiliano Zapata del municipio de Cuencamé, donde la legisladora Federal se reunión con parte de la gente de esa localidad, y otras personas de varios municipios, vamos, estaba el ex sub secretario de ganadería y ex acalde de Nuevo Ideal, Miguel Quiñones, Manuel Vargas, quien labora en SADER antes SAGARPA, el caso es que ahí la diputada fue interrumpida en su mensaje, y le pidieron que hablara del campo, porque es lo que a la gente de esta zona le interesa saber, y le dijeron que en los últimos años se han cerrado todos los apoyos a los campesinos, los fertilizantes están muy caros, el diésel y todo lo que tiene que ver con la producción del campo, y la diputada hablo del tema, y reconoció que en la 4T sí decidió cerrar por completo la llave que surtía de dinero a las dependencias del campo, porque encontraron que la gran mayoría del presupuesto se quedan en los político corruptos, rateros, también en muchos funcionarios que abusaron del cargo, dijo que como gobierno federal preferían salir a dar la cara, pero no a etiquetarle más dinero al campo, porque no va al campo, va a los bolsillo de los políticos, y cerro su comentario, “no hay dinero para las dependencias del campo, y no va haber, hasta que no se termine de limpiar todas esas dependencias, y se tenga la seguridad que el dinero va a quién lo necesita, por lo pronto ese dinero se les envía en apoyos sociales directos a los bolsillos de la gente más pobre de México”, dijo, así que si estaban esperando que regresen los programas de apoyo al campo, no van a regresar, lo dijo Maribel, habrá quien este de acuerdo y quien no, aquí solo le comentamos lo que sucedió.

Por cierto, que ya le toco ver a este noble Grillo quien pronuncia un discurso más largo que el del profesor Osca García Barrón, el profe Barrón, ex priista, y ex líder del MC, y aun líder de la ganadera del sector social, se avienta mensajes de 45 minutos a una hora más o menos, este jueves Maribel Aguilera se aventó un discurso de una hora 25 minutos, en eso ya le gano a García Barrón diputada, ahora vamos a ver quién gana en la candidatura al gobierno del Estado, usted la busca por Morena, y se dice que el Profe Oscar está por salir a realizar unas declaraciones donde también busca la oportunidad de llegar al cargo, pero eso lo veremos, por lo pronto. Hasta la próxima.