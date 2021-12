Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Los panistas ya fijaron su postura, ya decidieron que será Héctor Flores su propuesta a la candidatura de la mentada alianza, los que siguen sin hacer un pronunciamiento unido sobre su propuesta, son los del PRI, se dice que será Esteban Villegas, pero aun, cuando menos hasta escribir esta columnilla, no había pronunciamiento de unidad priista.

La realidad de esa alianza, es que, quien encabece la lucha contra la alianza de Morena, Verde y PT, no lleva ninguna garantía de ganar, es innegable que se ocupan todos los votos que puedan unir para darle pelea a la campaña pre-pagada de Morena, dicen que si es Héctor Flores es ya un anuncio de entrega del Estado, otros dicen que si es Esteban seria para buscar detener la ola guinda que amenaza con apoderarse de Durango, pero la mera verdad es que esta canijo saber cuáles son los arreglos en las altas cúpulas del poder, y por supuesto que el mandatario Estatal actual, el doctor Aispuro, tendrá que buscar como cuidar su salida, como cuidar sus espaldas para cuando tenga que dejar el cargo, mínimo que no sea un perseguido de la federación por algunas observaciones o detalles de esos que salen cuando acaban los gobiernos, recuerden a los ex funcionarios del gobierno anterior, se tramitaron una cantidad enorme de amparos federales para evitar estar tras las rejas, de ahí el dicho muy bien aplicado de cada termino de gobierno, los carniceros de hoy…….serán las reses del mañana, ¿o no es cierto?, de ahí que Aispuro deberá de tomar muy buenas decisiones para un futuro, pero es ahí también donde no se sabe por dónde va a venir la bolita que marque al candidato a Gobernador, por lo pronto aun que el PRI no han dicho nada público y contundente aun, quedan solo dos perfiles con verdaderas posibilidades de ser candidatos, y se los pongo en orden de mayor posibilidad de dar pelea, ninguno garantiza ganar, pero de dar pelea si, Esteban Villegas y Héctor Flores.

Un dato que está corriendo mucho y que es verdaderamente interesante, es que en la alianza del PAN, PRI y PRD, se está discutiendo y fuerte, la posibilidad de que la alianza sea para gobernador, pero se puede dar que en los municipios vayan a buscar las urnas los partidos solos, porque hay municipios donde es imposible juntar a los priistas con panistas, a lo mejor todos a favor de un abanderado a gobernador, pero en lo local pueden ir solos, y si quiere un ejemplo de donde son irreconciliables, se lo doy, Nuevo Ideal, Vicente Guerrero, en este se llevan muy bien los dirigentes, pero las militancias no mas no las hacen trabajar jutas, Poanas, no se pueden unir o ir justos los priistas con los panistas, y muchos más, así que no dejen de tener su veladora prendida, puede que si vayan solos como partidos, ¿Quién quisiera jugarla solo si el otro partido?. Hasta la próxima.