Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Dice Gerardo Villarreal Solís, presidente en el Estado del Partido Verde, que ya están listos para quien designe Morena como candidato o candidata a la gubernatura del Estado, resaltando que las fallas de otras elecciones o alianzas, esta vez no se van a repetir, y eso concluirá con un seguro triunfo en las urnas.

Lo anterior lo menciono en un desayuno que invito a la raza de medios de comunicación en la región de los llanos, donde fue muy cuidadoso de no hablar mal de nadie, se mostró muy institucional con la decisión que tome el partido mayoritario que es Morena, por supuesto con los acuerdos cupulares del PT, donde resalta que como partido Verde están listo para buscar encabezar por lo menos ocho municipios con gente Verde, por supuesto Guadalupe Victoria, Cuencamé, Poanas, Canatlán, Simón Bolívar y otros más, incluido el Mezquital también, donde dice que el Verde ha logrado buena presencia, y aliados con Morena y PT, las posibilidades de buenos resultados son muchas.

En el caso de los posibles nombres de los municipios, no dijo muchos datos, más bien dijo que se deberían de esperar a que saliera el nombre del, o la candidata a la gubernatura del Estado, y en ese momento iniciarían con los posibles nombres de propuestas, donde reconoció que, si se da la oportunidad de que él mismo encabece la candidatura en Guadalupe Victoria, lo hará, pero también se dijo preparado para no ser, ya que no lo ve como un capricho, sino cómo una oportunidad de tener en el ayuntamiento nuevas ideas, nuevas formas de gobierno, algo sano que ya la ciudadanía reclama, pero si hay otros perfiles tanto de Morena o PT, e incluso de la sociedad civil mejor posicionados, nos vamos con todo con quien se designe –recalco- lo que importa es sumar y ganar las elecciones.

De Poanas nuevamente reitero que la puerta está abierta a la comunidad, por supuesto respetando a los que ya están y que han venido trabajando muy fuerte por fortalecer al partido Verde, hoy en Poanas el Verde es una de las mejores opciones para ganar la presidencia municipal, pero estaremos esperando los tiempos y tomaremos decisiones que sea en bien de cada municipio, algo muy parecido a Cuencamé, donde ya se escuchan muy fuerte nombres de posibles abanderados, y hay quien asegura estar en la boleta electoral sí o sí, y claro que también en ese municipio tierra de generales, el Verde ha logrado una muy buena presencia, por eso se levantan varias manos buscando ser los agraciados con la candidatura, pero también Morena y PT pueden tener aspirantes muy fuertes y competitivos, y es ahí donde se va a poner canijo el asunto, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.