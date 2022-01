Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Se fue la señora Patricia Flores del Partido Acción Nacional porque no le agrado el tema de la alianza, y ya se registró como posible precandidata al gobierno del Estado por el partido del Movimiento Ciudadano, la dirigencia del PAN estatal dice que se fue sola, que no se lleva nada, veremos.

En el municipio de Poanas, Gerardo Gutiérrez Cervantes, dos veces alcalde por ese mismo partido, el PAN, este próximo domingo realizara una actividad donde hará oficial, ahora sí, su salida del PAN y se va con Patty Flores al M.C., seguramente por ese mismo partido buscara la presidencia municipal de Poanas, Gerardo Gutiérrez asegura tener apoyo de la ciudadanía, y puede ser un candidato que de pelea, no sé si para ganar, pero si le quitara algunas personas a los panistas, por la simple y sencilla razón de que hizo amigos, y los amigos por lo regular no fallan, pero lo estaremos viendo más adelante como se va moviendo y con quien se anda juntando, porque también quien quiere la revancha es la maestra Araceli Aispuro, y anda trabajado por todo el municipio con entrega de apoyos y platicas con la gente, busca que se le dé la revancha para contender por la presidencia otra vez por el PAN, porque dicen que en el 2019 perdió por culpa de Gerardo Gutiérrez, y hoy con las bases bien aceitadas aseguran que gana, claro falta ver cómo van a estar con el tema de la alianza, no creemos que los priistas muy fácilmente quieran ceder el lugar a la maestra cuando ellos también quieren tener alcalde priista, que también hay que comentar lo que se escucha y fuerte en Poanas, a la dirigencia municipal del PRI solo le interesa asegurar una regiduría, la del presidente, lo demás les anda valiendo tres cacahuetes, eso dicen, ¿será cierto?.

En la otra trinchera se encuentra Armando García Meza, que por cierto ya comenzaron a sacar en redes sociales la llamada guerra sucia, pero de esa que ponen con anónimos, y con temas que con mucho respeto les digo, carecen de fuerza, que sienten que les roban la gasolina, no compren ahí, compren en otro lado, que los bailes que organiza son exageradamente caros, no vallan y espérense a las bodas y quinceañeras gratis, que compra el frijol barato, véndanlo en otra parte que les paguen mejor, sin defender al ahora integrante del partido Verde Armando García, tiene negocios, y va quien así quiere, lo que si nos asegura estas publicaciones, es que lo ven fuerte y comienzan a tatar de minimizarlo, así que será un buen año de elección donde se darán con todo, y ahí andaremos al pendiente para comentar en esta humilde columnilla lo que pase en Poanas, Vicente Guerrero, Nombre de Dios, Súchil, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Cuencamé, Nazas, Guadalupe Victoria y lo que se nos atraviese, así iniciamos el 2022 amigos lectores. Hasta la próxima.