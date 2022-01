Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el municipio de Cuencamé, ya se registraron para el proceso interno de Morena, Elizabeth Sotelo Ochoa, quien busca la revancha a la presidencia municipal, el profesor Javier Silva Falconer, quien fue candidato en el 2019 por unos días y lo bajaron, hoy buscar ser otra vez candidato a la presidencia.

La señora Elizabeth Sotelo, es ampliamente conocida en la vida política de Cuencamé, ya fue alcaldesa, diputada local y federal, ha intentado regresar a la presidencia pero no le han alcanzado los votos, se fue al PRD y pudo haber sido diputada federal plurinominal y no se aguato el coraje de que la priista Luly Martínez fuera la candidata por la elección ciudadana, y se fue a Morena, muy apegada al doctor José Ramón Enríquez, y hoy ya se registró buscando contender, pero Morena va con el Verde, y este partido también ya tiene a Lucila Flores Sánchez, que no quiere ser, le urge ser candidata, también a Sergio Ante, quien como presidente del Verde ha mostrado su trabajo y hoy recama el derecho de ser candidato, y en la región de los llanos también está el joven Ismael Estrada García, quien levanto la mano al interior del su partido el Verde y claro que tiene el peso político para pedir ser candidato, así que la decisión en la coalición del Verde, Morena, PT otros partidos de la tierra delos 21 generales, apenas inicia, y recuerden que en la alianza prácticamente se eliminan los procesos internos de cada partido, porque quien será se decide por encuesta o en la mesa de negociaciones, y como en Cuencamé el Verde ha logrado repuntar y muy bien, puede ser que gane la mano en la mesa, y quienes buscar ser por Morena no les alcance, vamos, todo está muy verde todavía, no hay nada para nadie, pero tampoco se puede minimizar la calidad de cada uno de los contrincantes, recuerden que cuando se dio la noticia que el candidato en el 2019 sería el profesor Javier Silva, se le daba ya como ganador, entro con muchísima fuerza, pero los malos arreglos de Morena les tobo su candidatura, cuando ya había abierto campaña, alguien le dijo, “no se desespere profesor, la próxima será la suya”, y hoy ya la está reclamando, aguas, el profe Javi se puede convertir en un rival muy peligros.

Del mismo municipio de Cuencamé, quien comentó que ya levanto la mano para buscar ser candidata a presidente municipal por el PAN, es la More, Alejandra Favela Martínez, hoy dueña de uno de los mejores lugares que existen en la región para desayunar, restaurant el Zancas, heredado por su padres, panista de toda una vida y trabajadora de la educación, pero todo indica que le tocara al PRI encabezar la elección, así que se tiene que analizar quien puede ir como candidata o candidato, que hay que decirlo como tal, no está nada fácil para que el PRI retenga la presidencia municipal, son varios trienios los que han ganado y como que la gente ya demuestra algo de cansancio, pero será cosa de ver, analizar y luego cometer un poco más, por lo pronto. Hasta la próxima