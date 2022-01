Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Le preguntan a este noble Grillo, porque señala que el bigotón de Nombre de Dios, y próximamente candidato a presidente municipal por el PT, Morena y Verde, Juan Solís, es muy tacaño o pasadito de ahorrativo, pero a la vez que fue buen presiente municipal.

Como alcalde de Nombre de Dios fue bueno, porque hizo cosas muy buenas por su gente, cuido del dinero público como si fuera de él y mucho más, logro bajar el proyecto de Pueblo Mágico y muchas cosas buenas, pero en el tema social la gente no lo quiere porque no es de los alcaldes que se mete la mano a la bolsa para ayudar a la gente más pobre, no entrega despensas o ayudas a la ciudadanía, es medido hasta en lo que come, y eso la gente lo ve como un alcalde tacaño, y por tal motivo esa gente no lo ve bien, si por supuesto que tiene muchos seguidores y que se convertirá en un candidato con amplias posibilidades de ganar, pero en cuanto se oficialice el tema de Nancy Vázquez, la balanza se va a inclinar, porque la señora ex diputada y alcaldesa es todo lo contrario, su fuerza la tiene con los más pobres, a quienes nunca ha dejado de visitarlos, de llevarles apoyos y comida sobre todo, y eso se lo agradecen, vamos, en los meses anteriores fue ella quien logro reactivar la economía del municipio de Nombre de Dios en el tema turístico, más que la misma administración municipal, tiene una organización de comerciantes muy fuerte, porque se mete y busca como ayudarlos, así que la moneda está en el aire, los dos van a dar una pelea que no se le puede asegurar el triunfo a ninguno de momento; atendidos quienes pedían saber a qué se refiere la gente cuando le dicen tacaño de Juan Solís.

En Pánuco de Coronado, todo se está acomodando para que la alianza de partidos PRI, PAN y PRD, lleven a una mujer a la candidatura de la presidencia municipal, y dicen que anda una regidora muy metida buscando esa oportunidad, se llama Gabriela García Breceda, y no es de ahora, tiene muchos meses trabajando, pero para quienes la conocemos, no son meses, tiene años dentro del PRI dando pelea, ha sido regidora, responsable del registro civil y muchas cosas más en el servicio público, y no ha dejado de picar piedra, sabe a lo que se mete y sabe también que no estaría nada fácil, también es cierto que no tiene pelos en la lengua, es malhablada, es gente de pueblo, originaria de la comunidad de Francisco Javier Mina, licenciada en su preparación académica, ¿Qué no todos están de acuerdo con ella?, es cierto, porque nadie en monedita de oro, pero si las cosas no cambian, todo indica que la licenciada Gaby como se le conoce, va a ser candidata, y si se suman los priistas y panistas, va a ser alcaldesa, la primera en la historia de Pánuco de Coronado, eso si el partido y un mentado Mario Quiñones no se le atraviesan, porque dicen que ese contador y ex alcalde, también anda buscando ser candidato, ya no sería por el PRI porque el género es mujer, pero a lo mejor sale por otro partido político, ¿o no contador Mario Quiñones?. Hasta la próxima.