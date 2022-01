Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Guadalupe Victoria y la gran mayoría de los municipios de la región, tienen una ola de contagios de Covid-19, o gripas fuertes como les llaman ahora, muy grande, muchísimo más que en el 2020 y 2021, pero las fiestas y las reuniones con cientos de personas no se detienen, y ya no es cosa de la autoridad, es cosa de conciencia ciudadana, la cual no hay, a la gran mayoría le importa una hingada lo que esté viviendo el vecino, el primo o hasta el hermano, ¿o no es cierto?.

Lo que paso en las oficinas estatales de Morena, no es nada nuevo, tenían que brincar los morenistas por las decisiones de las cúpulas, ¿Qué es gente que mando el doctor Enríquez para desestabilizar la elección?, puede ser, no se ha podido comprobar, pero tiene algo de lógica, están muy enojados porque no le dieron la candidatura a gobernador al doctor, y todo indica que no se lavan a dar, y si deberás es quien mueve la cuna, así será durante toda la campaña, claro, pero primero deberán de comprobarle las acusaciones, si no, son solos suposiciones mal fundadas.

Ahora también hay que decirlo, en todos los municipios donde no va encabezando las candidaturas Morena, hay molestia, por ejemplo, en Nombre de Dios que va el PT, Nancy Vázquez, quien era la candidata natural de Morena, se va junto con un número muy importante de simpatizantes, lo que se le debe de reconocer a la señora, es que se fue sin despotricar, en Poanas van a encabezar los del Verde, y andan molestos los Morenos, ya enviaron un escrito de rechazo a esa decisión, en Guadalupe Victoria son menos, pero también hay algunos que rechazan apoyar a Gerardo Villarreal, pero hay de decirlo, son muy pocos, la mayoría entiende de acuerdos, creemos que el único municipio que no tiene problema será Canatlán, porque ahí la guapa señora Ángela Rojas ya había sido candidata por Morena, hoy regresa en alianza, y todo indica que va en caballo de hacienda, pinta como de las grandes favoritas, pero sobre todo no tienen problema de división tan fuerte como Poanas o Nombre de Dios, u otros municipios que también andan calientitos los Morenos.

En Guadalupe Victoria, cada día es más fuerte el rumor de que Carmelo Fernández Padilla, se va del PRI junto con la gente que lo sigue, algunos dicen que a Movimiento Ciudadano, y otros que a donde sea, pero no está de acuerdo en trabajar para la alianza encabezada por el PRD, que sin duda es un capricho o sueño de Carmelo, porque si poyara a David Ramos para ganar la presidencia municipal llanera, le daría garantía de ser dos año y medio diputado local, un sueldito que no es nada despreciable, pero su sueño es ser alcalde y todo indica que prefiere cambiar lo que sea, por ser alcalde, que ya en este momento se ve cada vez más difícil que sea candidato, así se ve, pero los acuerdos en las cúpulas pueden cambiar de un momento a otro, así que si lo llega a ver a Carmelo Fernández de color naranja, no le extrañe, todo puede pasar, ¿o no Carmelo?. Hasta la próxima.