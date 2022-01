Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Armando García Meza y Manuel Nava Chávez, ambos del municipio de Poanas, ya se pusieron de acuerdo, y será en una encuesta como se decida quién será el candidato del Verde en la tierra del Chile.

Sabemos que en ese mismo municipio algunos militantes o simpatizantes de Morena no están muy de acuerdo con la decisión de que sea el Verde quien encabece dichas elecciones, entre ellos y principalmente Ismael Ayala, seguidor fiel del doctor José Ramón Enríquez, quien aún están encabritados porque no fue el doctor Enríquez el candidato a gobernador, y ahora si está declarado que buscarán de muchas maneras hacerle daño a Morena y a la alianza con el Verde, PT y Redes Sociales, pero como el acuerdo ya está dando, firmado y autorizado, el candidato a presidente municipal de la alianza Haremos Historia en Poanas, lo encabezara el Verde, y todo indica que lleva mucha ventaja el empresario Armando García, sería una verdadera sorpresa que le gane en dicha encuesta Manuel Nava, pero todo puede pasar, porque como todo en política, esto se termina, hasta que se termina, nunca antes, ¿o no es cierto?.

Por otro lado la maestra Araceli Aispuro, panista y prima del actual gobernador José Aispuro, ya está más que lista para encabezar la lucha por la revancha, pero ahora ira apoyada por el PRI, el PAN y los que queden, o más bien ya no hay nadie del PRD, porque los que dirigían el partido Amarillo eran gente de Gerardo Gutiérrez, quienes ya se fueron a Movimiento Ciudadano, y claro que Gerardo también estará en la boleta, que no la tiene nada fácil, pero dará la pela, así que ya podemos ir viendo como será la próxima elección, solo una mujer para alcaldesa, la que propone el PAN, por otro lado será Gerardo Gutiérrez en el MC y Armando García o Manuel Nava por el Verde, Morena, PT y Redes Sociales, ¿Cuál es su pre candidato favorito amigos de Poanas?.

La pregunta muy constante que le hacen a este Grillo la gente de Poanas, es, ¿si los priistas deberás se van a sumar a la campaña de la maestra Araceli?, y la verdad eso si esta difícil poder contestarlo, deberemos de ver ya en el desarrollo si solo simulan o deberás le entran al trabajo, porque ya ha escuchado este noble insecto que amor con amor se paga, y en las pasadas elección no se vieron los votos azules de Poanas en la urna a favor de la candidata a diputada local ni a la federal, así que ahora pueden pagar con la misma moneda delos del PRI, es el riesgo que se corre en estas alianzas donde se trata de juntar el agua con el aceite, ¿o no es cierto?, pero vamos a esperar unos días más y veremos cómo va corriendo el agua política de Poanas. Hasta la próxima.