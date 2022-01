Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Pensar que en unas cuantas semanas el pre candidato panista a la gubernatura del Estado, Héctor Flores, pueda alcanzar y rebasar la popularidad de otro político que tienen años caminando el Estado, la verdad es hasta ridículo.

Por supuesto que se entiende que es parte de su campaña mediática el tratar de decir que caballo que alcanza gana, pero quienes caminamos por muchos municipios, por barrio y colonias, nos damos cuenta que esto es hasta una burla para la ciudadanía que entiende y razona, es cierto que dentro de las filas de Acción Nacional ha crecido su aspirante, y ha crecido por es de ellos, aunque no lo conozcan, por lo unidos que son los panistas, le dan su apoyo, y es lo correcto, pero de ahí a tratar de confundir, encañar o verle la cara al resto de la ciudanía, es ridículo, al final de cuentas lo único que están haciendo, es crear una división en la llamada alianza Va por Durango, y con esto no está diciendo el noble Grillo que Esteban Villegas es la quinta maravilla, o que sea el redentor del mundo, no, pero si los vemos ante la ciudanía en general, ante los que no tienen pasión por un partido político, Esteban Villegas le lleva muchísima ventaja a Héctor Flores, vamos, si llegan a salir con que la encuesta la gano el panistas, no será más que la confirmación que lo único que se busca el primer domingo de junio, es entregar el Estado al color guinda nacional, porque también queda muy claro, Héctor Flores con el PAN solos, no gana, Esteban Villegas con el PRI solos, sin alianza, no ganan, se ocupa de que vayan juntos para poder sumar en las urnas, esto claro si la intención es no entregarle el Estado a Morena, ¿o no es cierto?, pero vamos a esperar unos días más para saber que arroja la tan mencionada encuesta, y por supuesto ver la reacción de quien no resulte beneficiado, porque también de eso se tendrá mucho de qué hablar, ahora que si al termino se unen y salen parejitos a buscar el voto, Marina Vitela no la tendrá tan fácil, que de entrada ella ya lleva miles de votos propagados por los programas sociales del gobierno de la república, y no son cualquier cosa, son muchísimos y contra esos va la llamada alianza Va por Durango.

En el municipio de Pánuco de Coronado, corre muy fuerte el rumor que el ex alcalde priista, Mario Quiñones, esta buscando y casi tiene en la bolsa la candidatura a presidente municipal, pero ahora por Morena, porque lo intentaron tanto Mario Quiñones como su padrino y actual diputado local Ricardo Pacheco, que fuera por el PRI, pero toco mujer, y ya se ve que la licenciada Gabriela García Breceda, esta como puntera, y si deberás es cierto que Mario Quiñones va por Morena, será una pelea muy fuerte, Mario tiene su gente, y si Morena lo apoya, va a dar pelea, claro que el PRI tiene un voto muy fuerte, y si deberás el PAN se une, las cosas se van a poner de peso por kilo, ya no tarada en saberse, y lo comentamos. Hasta la próxima.