Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –La unidad sincera de los integrantes de los diferentes partidos políticos que están en la alianza Va por Durango, va a definir el triunfo y la derrota el próximo cinco de junio, si votan diferenciado, si no son capaz de unirse a sus respectivos candidatos, se verá reflejado en la derrota, ¿o no es cierto?

Este fin de semana que el nombre Grillo camino por las calles de Poanas y de Vicente Guerrero, le llamo mucho la atención que en vehículos que sabemos son propiedad de quien será la candidata a presidente municipal, Araceli Aispuro, e incluso en un vehículo que dijeron son de la presiente del PAN, trae publicidad de su pre candidato a gobernador, Esteban Villegas, vamos, los líderes del PAN en Poanas, están demostrando madures política, por supuesto que apoyaron a Héctor Flores, era su precandidato, no resulto electo, le dan vuelta a la página y ahora portan publicidad del priista Esteban Villegas.

Lo que si resulta muy decepcionante escuchar, es como muchos priistas se dicen decepcionados del comportamiento de su líder y dirigente municipal Ernesto Saracho, porque al parecer en una reunión que se puso medio caliente, les dijo que él va por una regiduría, sino no se puede que vaya él, su esposa, o si no su hermano, algo que tiene descontenta a la comunidad priista de Poanas, vamos a ver qué pasa en estos días y por supuesto que se lo comentamos, y de la lejanía que dicen sentir de Ernesto Saracho, no tienen de que sorprenderse, al no vivir en Poanas, la dirigencia del PRI la tiene como pasa tiempo, o como una inversión a largo plazo, pero sí muy descuidada, y así va a llegar a la próxima elección, a no ser que Arturo Yáñez haga algo, si es que le interesa dar pelea a favor de Esteban Villegas, ¿o por ser un municipio pequeño no les interesa que tengan un buen desarrollo señores dirigentes estatales del PRI?.

Del municipio de Vicente Guerrero, escuchamos comentarios muy divididos, algo extraños por decirlo de alguna manera, por ejemplo, panistas comentando que les parece bien la participación en su partido del dirigente municipal del PRI, Cesar Salas, no lo ven mal, dicen que en un joven activo que a pesar de estar en la oposición ha logrado mantener en buenos números al tricolor, de ahí que lo ven como un joven con potencial político, y claro, si le admitieron su registro en el PAN, quiere decir que no lo ven mal, y no esta descabellada la idea que lo puedan poner como candidato a presidente municipal, que también están los Orlados, Calzada y Herrera, el primero ex alcalde y actual recaudador, el segundo actual alcalde que busca la reelección, pero de que esta interesante, lo está, y más si el partido Verde lanza a Juanita Acevedo, habría pela buena, y los de la alianza Va por Durango, deberán de ver bien los perfiles ganadores, o de lo contrario Juanita les anda ganando con el apoyo Morena, PT, Redes Sociales y Verde. Hasta la próxima.