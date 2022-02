Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En los recientes acontecimientos que se dieron en la comarca Lagunera, donde salieron a relucir lo huevos podridos que le aventaron al líder nacional y Estatal de Morena, ahora dicen que esa es una acción de los del prian, ¿Qué no andaban presumiendo que el doctor José Ramón Enríquez era un distinguido morenista?.

Sin duda alguna que esos escándalos no le ayudan a los de Morena, pero tampoco se vio bien que Otniel García, líder Estatal de Morena, culpara a los de enfrente, cuando si hay alguien que conoce la manera de actual de José Ramón Enríquez, es precisamente Otniel, porque ya fueron compañeros en el PRI, se conocen desde hace mucho tiempo, y Otniel sabe cómo actúa el doctor Enríquez cuando algo no le sale como lo quería, de hecho cuando lo mandaron del nacional de delegado a una estado de la república, se sentían orgullosos de tenerlo con ellos, ahora que su gente les reventó el evento de Gómez Palacio, les aventó huevos podridos y a grito abierto de Enríquez, Enríquez, y ahí están los videos, ahora quieren culpar a otros de sus detalles internos, es cierto que el doctor no acepta los resultados, pero así eran las reglas del juego, una encuesta, y ver como quedaban en el resto de los estados con la paridad de género, a Durango le toco pagar la factura por otros estados de la republica que también están en elecciones, pero representan mayor votación, y mandaron la instrucción de que tocaba mujer, y ahí estaba Marina Vitela, y de ahí se vino el berrinche del doctor Enríquez, y ahora de esas situaciones dice Otniel que fueron los del PRIAN, que también se entiende, es época electoral y hay que tirarse con todo a ver que pega, y si alguien sabe de mañas, son los del PRI, y Otniel García, Marina Vitela y muchos otros más, salieron del PRI para irse al partido de la Esperanza, nada más que ahora ya son santos, ¿o no es cierto?.

En Peñón Blanco, todo indica que la señora Paty Ochoa Sánchez, va ser quien encabece la alianza de partidos Va por Durango, para contender a la presidencia municipal, mujer de trabajo que le ha sabido imprimir su sello personal a las dos ocasiones que ha sido presidenta del DIF municipal, claro que ninguna batalla es fácil, pero si logran unir a los panistas como se pretende en esta alianza, no habrá manera de perder la elección, claro, vamos a ver quién va por Morena y sus aliados y luego hacemos otro análisis de Peñón Blanco.

Donde aún no hay definición, cuando menos hasta el momento de escribir esta columnilla, es en Pánuco de Coronado, se dice que la maestra Norma Reyes, esposa de Isaías Berumen, pero quien está verdaderamente fuerte en esa alianza, y fue en la ciudadanía, es la licenciada Gabriela García Breceda, también actual regidora, y ya dependiendo de lo que decida el Directivo Estatal priista, es como vamos a ver quién de estas dos mujeres será la abanderada, Gaby daría mucha pelea, la maestra Norma seria candidata, y dependería mucho de quien fuera por Morena para saber quién gobernaría Pánuco de Coronado. Hasta la próxima.