Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO DGO. (OEM). –Se dice que para este sábado estarán ya tomando casi, reitero, casi protesta los pre candidatos a presidente municipal por el PRI en los diferentes municipios de Durango, unos con unidad y otros con ciertas molestias porque así es este asunto, pero todos va a buscar convencer a la ciudadanía que son la mejor propuesta para encabezar los ayuntamientos.

En Pánuco de Coronado, hasta el momento de escribir esta columnilla, no se había dado el nombramiento final de quien encabezaría la candidatura, Norma Reyes o Gabriela García Breceda, ambas priistas, ambas con ganas de ser, pero quien está más posicionada en la ciudadanía en la licenciada Gaby, pero también ya sabemos cómo se las gasta el tricolor, y no de ahora, de toda la vida, así que todo puede pasar.

En Guadalupe Victoria, todo indica que ya el priista Carmelo Fernández Padilla, ya se puso de acuerdo con David Ramos Zepeda, y Carmelo será diputado local, mínimo hasta que termine la campaña, y si quiere seguir en una nómina del congreso local y que no es nada despreciable económicamente hablando, deberá de meterse a la campaña de presidente municipal como si él fuera el candidato, y con eso asegurar dos años y medio de diputado local, y David tendrá que convencer a los priistas y panistas de que lo apoyen en las urnas, así como a la ciudadanía que todavía no está deicida por quien votar, porque la lucha por el poder no será nada fácil con el abanderado del Verde, Morena, PT y Redes Sociales que encabeza Omar Ponce, Gerardo Villarreal Solís, dicen que ha estado tejiendo muy fino, sin hacer ruido y sin levantar sospechas, lo que lo posiciona fuerte, así que el perredista David deberá de tener una estrategia muy sólida para ganar la presidencia municipal, si no gana puede regresar al congreso sin problema alguno, pero eso no le va a convenir a Carmelo, ¿o sí?.

De Cuencamé, la tierra de los generales, se dice que también ya está definido que va Luly Martínez a buscar la reelección, no es una tare nada fácil, y si lo hace deberá de tener una equipo muy fortalecido que le ayude, porque si pasa lo de la elección anterior, del 2021, donde los panistas, bueno no todos, muchos simularon trabajar y la dejaron sola, no va a brincar este reto, y puede llegar a la presidencia quien Morena designe como candidato, que con quien sea se sabe será Lucila Flores Sánchez, ex priista, ahora del partido Verde, la que vaya en la sindicatura, y la señora sabe hacer política, es polémica, levanta polvareda donde anda, y eso se puede reflejar en las urnas, de ahí que Luly Martínez, ocupara de todo el apoyo de los tres partidos, PAN, PRI y PRD, y por supuesto de la ciudadanía que aún no está convencido por quien votar.

De Peñón Blanco, la señora Verónica Ochoa Sánchez, Vero Ochoa como se le conoce, será la abanderada, y su principal problema para poder llegar al PRI a ser contemplada como aspirante, fue su marido, Naúm Amaya, dicen, a este Grillo no le crea, pero se sabe que hubo una fuerte discusión en la casa del primer matrimonio de Peñón, porque Naúm no quería que su mujer se metiera en esto de la política y la señora exigió su derecho, y gano la señora y ahora tendrá que enfrentar muchas cosas para lograr ser la candidata oficial del PRI, PAN y PRD. Hasta la próxima.