Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Algunos de los seguidores fanáticos del presidente de la república, empiezan a publicar mensajes en redes sociales diciendo que quieren tener a AMLO como presiente de México por dos mandatos, es decir que, por 12 años, y es aquí donde las plegarias al todo poderoso se deben de escuchar, “señor Dios, no los escuches, no les hagas caso por favor”.

Por supuesto que esto de las próximas elecciones calientan los ánimos, se comienzan a poner nerviosos todos los que tienen que andar en esto de la política, y claro a todos aquellos que les llegan sus apoyos económicos mensuales los pone de nervios pensar que un día pueda dejar la presidencia de México López Obrador, pero también esto de la económica pone muy nerviosos a los inversionistas, a los que tienen sus comercios o empresas, y que cada día van más a la baja por la mala economía que se vive, donde se están perdiendo empleos cada día más, y si no lo cree, por ejemplo en la maquiladora de Guadalupe Victoria, llego a tener hasta mil 500 personas trabajando, desde que llego el gobierno federal poco a poco han ido bajando los empleos, y ahorita si tienen 300 personas en turnos diferidos son muchos, y esos datos los señala la misma gente que ahí trabaja, así que si el tema de la economía sigue en picada, si no hay algo que motive a la gente a tener sus negocios funcionado, dando empleo, esto se va a poner más feo cada día, y por supuesto que el responsable de que la económica en México este mala, es de quien lleva las riendas, es cierto también que es imposible poder componer a México de tantos gobiernos rateros que vivimos durante décadas, AMLO agarro un país en quiebra, pero dicen los especialistas que ahora está peor por las malas decisiones que se han tomado, poco a casi nada de todo lo que prometido que haría, no lo ha cumplido, y no digan que no lo prometido, porque las redes sociales nos lo recuerdan a cada rato con los videos, y si sabía en ese momento que no iba a poder cumplir, no lo hubiera dicho, no ha bajado la gasolina, la inseguridad en México no se a terminado con los abrazos o con darle la queja a las abuelitas y mamas de los criminales de México, y sin embargo si vemos que cada día se pierden más empleos, más empresas deciden abandonar el país, más personas están en la pobreza extrema, y así quieren a AMLO por otros seis años más, no por favor, que termine con lo que la constitución y los votos de un importante grupo de mexicanos le dieron, y que se retire de su cargo, vengan otros elecciones y veremos quién se queda, pero este señor ya cumplió su sueño de ser presidente de la república, ya que se vaya a descansar a su humilde casita que ha de tener en algún rincón del mundo, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.