Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Si usted se pudiera imaginar amigo lector lo que están viviendo en este momento los trabajadores del Instituto Nacional Electoral, con una doble jornada de trabajo, la revocación de mandato y la elección constitucional de junio, vamos, parecen oficinas de locos, mi respeto y admiración a los que aún están ahí, porque otros atinadamente aventaron el arpa ya se fueron.

Lo que se había venido diciendo a nivel nacional parece ser cierto en lo local, y claro en todos los estados y lugares donde están las oficinas del INE, les están apretando tanto el pescuezo con los recortes económicos, con la súper carga de trabajo, que lo que se busca es que truenen, que desaparezca este instituto electoral, para que las elecciones se realicen en un futuro como antes, que sea la secretaria de gobernación la que sancione las elecciones, y claro regresar aquellos días donde se caía el sistema si los resultados no eran los que quien mandaba en su momento quería, y de seguir a este paso como vemos a los del INE no solo en lo local, sino en todos lados, no tardan mucho en salir corriendo, y poder lograr el desmantelamiento de este instituto electoral que tanto le ha costado a México, ¿o no es cierto?.

El compa Marcial García Chairez, dirigente del partido Movimiento Ciudadano en Guadalupe Victoria, hijo del ex diputado local y ex alcalde Marcial García, dice que aún no hay algún nombre seguro de ser el próximo candidato a la presidencia, esto porque ya se mencionaban tres casi seguros candidatos, David Ramos por Va por Durango, Gerardo Villarreal por Verde y Morena, y Marcial García por MC, pues dice que no, si no se ponen de acuerdo Marcial puede ser que no sea candidato, y pudiera entrar otro nombre a la jugada, así que aún falta tiempo, hasta el mes de marzo deberá de definirse quién o quienes serán candidatos, por lo pronto solo casi seguros David y Gerardo, más delante veremos quien más se anima a entrarle a la rifa del tigre, que no va a ser fácil, las dos alianzas se ven fuertes, con muchas posibilidades de triunfo, y también con mucho potencial $$$$$$ en votos a las urnas, ¿o no es cierto?.

Ha este Grillo no le crea nada, pero dicen las voces del rumbo de Peñón Blanco, que la señora Vero Ochoa, salió buena para sentarse a dialogar con los líderes y gente que genera opinión pública, y que claro, en su momento le pueden ayudar mucho a tener buenos resultados en la próxima campaña electoral, esto se lo comento porque se decía que la señora Vero no tendría la capacidad de dialogar e incluso de hablar fuerte con quién se necesitara, pues dicen que ya saco las uñas y esto para bien, vamos, varios de los mismos priistas que en su momento criticaron la llegada de la señora a la posible candidatura, hoy reconocen que salió buena para enfrentar las circunstancias clásicas de las negociaciones, y poco a poco se va ganando el respeto de quien la sigue por su actuar, y no por ser esposa de quien es, seguiremos al pendiente de cómo se mueve el tema y seguiremos comentando. Hasta la próxima.