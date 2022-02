ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Dicen que Martin Vivanco, líder del Movimiento Ciudadano en el Estado, ya no está atendiendo como se debe al partido, porque anda muy metido en su aspiración por la presidencia de Durango, y sería muy entendible, ¿o no es cierto?

Mucho nos han preguntado sobre la plática que realizamos el pasado martes en el programa de la Grilla Llanera con el líder del MC en Guadalupe Victoria, con Marcial García Cháirez, porque comentó que, a su apreciación, reiteramos, a su apreciación debería de ser Marina Vitela la próxima gobernadora, cuando todos los que estaban viendo o han visto la entrevista en la página de El Sol de Durango, esperarían que dijera que Patricia Flores sería el mejor perfil, claro que hablo muy bien de Paty Flores, pero si extraño que señalará que le agradaba más Marina, pero aquí debemos de comentar también que fue muy claro al señalar Marcial, que ya los tiempos de la política deben de ser diferentes, ya no deben de ser como antes, es decir que se tenían que alinear con quien se dijera en el partido u organización política a la que pertenezca, claro que Marcial tiene una manera de pensar diferente, abierta y clara, ¿que no les gusta a muchos? también es cierto, pero los tiempos así son, cada quien tiene la libertad de expresar su manera de pensar, y aunque no lo crean, esa manera de pensar de Marcial García les agrado a varias gentes, vamos, le han comentado a este Grillo que así debería de ser, y también es cierto que con el paso de los años y los procesos electorales, la ciudadanía ya está adoptando cada vez más el voto diferenciado, ya no se están yendo por el partido y con quien les pongan, ahora analizan los perfiles, a las personas, y en las elecciones locales se da más, porque se conocen, y aunque no lo quieran, ahora con las alianzas que hace años se pensarían abominables, o impensables, ahora la gente tiene más metida esa idea en la cabecera, votar por la persona, y si no lo creen amigos lectores, espérense a ver los resultaos del próximo cinco de junio, vera usted como los votos en cada municipio van a ser diferenciados, algunos van a simpatizar con el candidato o candidata al gobierno del Estado, pero no con los candidatos a alcaldes, o viceversa, cada uno de los candidatos o candidatas, tendrá que tener una estrategia muy bien definida a convencer a la ciudadanía que no está definida, esos votos que ahorita no saben aún por quien votar, son los que van a definir la elección, tanto en los municipios como en el estado, claro que cada partido o candidato habla de los votos que tienen, los llamados votos duros, los cuales pueden cambiar si o se tienen bien definida la estrategia de convencimiento, imagínese que un panista convenza a un priista de votar por ellos, o un priista convenciendo a los panistas, con los Verdes y Morenos no se ve mucho problema, pero con los otros si, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.