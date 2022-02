Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Iram Cisneros Moreno, renuncio a su cargo de responsable de la comunicación social del PRI en Guadalupe Victoria, mas no dijo que renunciaba a su militancia en el tricolor, porque lo vemos que continúa trabajando en favor del abanderado al estado Esteban Villegas, que ya no estuvo de acuerdo en cómo manda Carmelo Fernández en el PRI, eso es cierto.

Lo que expresa Iram Cisneros en la carta que envió o entrego a Arturo Yáñez, como líder del PRI en el Estado, era un secreto a voces, el profesor Eladio Anima Fernández, como presidente del tricolor, ha sido una muestra clara de cómo Carmelo tiene controlado el partido, el profesor Eladio siempre ha estado puesto y dispuesto para que Carmelo haga y deshaga en el PRI, fue puesto por su primo con esa intención, y eso todo mundo lo sabía, así que no es una sorpresa lo que menciona Iram Cisneros, que también es cierto que se dijo que si Carmelo no era candidato a la presidencia municipal, renunciarían al partido y se irían a otro instituto político, pero ya llegaron a un arreglo y no pasó nada, Carmelo se va de diputado local y David Ramos a la presidencia, y la gente del PRI a trabajar por la causa que se les marque, son institucionales y no cuestionan las decisiones de sus líderes, que en este caso es Carmelo Fernández, pero no nos sorprendamos, en estos tiempos de política todo puede pasar, cualquier cosa, hasta que Mario Ramírez Corral se reúna con Patricia Jiménez del Movimiento Ciudadano, ¿Qué se dijo?, no se sabe, pero de que hubo reunión, la hubo, y de ahí muchas cosas pueden salir, hasta una posible candidatura ¿o no es cierto?.

De Poanas, no hay muchas novedades, todo sigue igual, los del Verde, hasta el momento de escribir esta columnilla, no tenían definido su candidato, siguen esturando la liga, pero no se dan cuenta que cada día que pasas más gente se decepciona y se compromete en otros lados, y si a eso le agregamos que Gerardo Gutiérrez ya se abrió públicamente con el Movimiento Ciudadano, y que ya anda recorriendo las comunidades para platicar con la gente en busca de apoyo, y muchos de esos son personas que están con Armando García, de quien por cierto ya no se ha sabido nada, como ahí se le está durmiendo a Gerardo Villarreal Solís, o con eso que ya está trabajando con su propia candidatura en Guadalupe Victoria, ya no hace caso de los municipios, algo muy parecido a lo que le pasa Martin Vivanco de M.C. por lo pronto ya cada uno anda buscando su refuerzo, van a ser unas elecciones competidas, ninguno de los que se mencionan pueden asegurar que ya ganaron la elección, todo puede pasar, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.