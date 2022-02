Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Algo pasa en el municipio de Vicente Guerrero, esto al momento que varios panistas ven con mejores ojos a Cesar Salas que a Orlando Herrera, Cesar es dirigente del PRI, y Orlando el actual alcalde y busca la reelección.

Cesar Salas busco registrarse como aspirante a candidato a preside te municipal por el PAN, siendo líder del PRI, se sabe que su registro no paso, que está en espera de ver como corre el agua, y algo debe de estar pasando, porque cuando dialoga uno con la gente de Guerrero, varios mencionan que prefieren a Cesar como candidato que, a Orlando Herrera, cuando se supone que Orlando debería de tener todo a su favor, panista que busca la reelección y con el trabajo que ha realizado, pero por ejemplo, los trabajadores sindicalizados del municipio, dicen que no quieren tener ningún trato con el alcalde, e incluso le tienen varias demandas por incumplimiento de contrato colectivo de trabajo, claro esto ha sido derivado de la falta de recursos económicos en la administración, no ha cumplido con los compromisos que se tiene con el sindicato, y eso le tiene a la gente que labora en su contra, vamos, si la decisión ya está tomada, que Orlando Herrera sea el candidato, no la va a tener nada fácil, y eso también le puede bajar la intención de votos para el abanderado al gobierno del Estado, así que deben de poner mucha atención con Vicente Guerrero, porque Juanita Acevedo viene con todo, y si le ayudan con problemas en la coalición de enfrente, le va ir muy bien a Juanita, que va por la tercera oportunidad de ser alcalde, y en algunos casos aplica, la tercera es la vencida, ¿o no?.

En rueda de prensa, el presidente del comisariado ejidal de Guadalupe Victoria, Salvador Ayala Parra, aclaró que en ningún momento se recuperó el charro para venderlo, sino para que regresara a ser propiedad de la ciudadanía, que lo usara el pueblo y que fuera de beneficio del pueblo, y no de dos o tres personas que ya lo tenían como de uso particular, claro que al momento de que el ejido lo recupera, se soltó el borrego que era con la intención de hacerlo dinero y este repartírselo entre los integrantes de la mesa directiva del ejido, es más, hasta se dijo que el alcalde Agustín Sosa llevaba una tajada, pero ya aclararon que eso no es posible, porque el lienzo charro no se puede vender, hay documentos que no lo permiten, es y seguirá siendo de la comunidad, con la única diferencia que ahora ya no lo manejaran dos personas como propiedad privada, y lo que se recaude al momento de rentarlo o que se organizan eventos públicos, será para continuar con su construcción, donde es cierto, tiene años que no le han hecho nada nuevo, solo le han sacado, pero ya no le han regresado nada en obras o mejoras a la infraestructura. Hasta la próxima.