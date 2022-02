Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Hasta el momento de escribir esta humilde columnilla, el rumor era muy fuerte, que, en los altos mandos de los partidos del PRD, PRI y PAN, hicieron cambios de última hora, y bajaron de la alianza o de los acuerdos a algunos partidos, por ejemplo, que Peñón Blanco que estaba signado al PRI, se lo quitan y se lo dan al PAN.

En este municipio de Peñón Blanco, muchos priistas se comunicaron con el noble Grillo para preguntar qué estaba pasando, dicen que como puede ser posible que Arturo Yáñez, como dirigente del PRI en el Estado estuviera haciendo esto o aceptando este tipo de acuerdos, Peñón Blanco no es ni debiera de ser como ningún otro municipio, moneda de cambio en los arreglos cupulares partidistas, claro que en este tema los panistas también medio extrañados festejan , porque ahora se dice que serán ellos los que pongan a una candidata a la presidencia municipal, y los del PRI tendrán que trabajar por fortalecer ese proyecto, algo que por supuesto no los convence, y hay que decirlo, también los panistas nos estaban muy convencidos de apoyar el proyecto del PRI, pero como que ellos mismos, los panistas lo veían más lógico, al ser un municipio gobernado por el PRI, debería de ser una propuesta priista, pero parece ser que todo cambia, ¿Qué va a pasar?, créame que ni los mismos líderes de los partidos los saben, ya no entienden nada, y el pueblo que vota menos.

Hasta el momento tampoco se tiene una seguridad sobre los nombres de quienes se escuchan como posibles abanderados de Morena y sus aliados a la presidencia de Peñón Blanco, pero los o las posibles abanderadas, ahorita se están frotando las manos contentas de que la alianza del PRIAN se desbarate, porque aquí se aplica la máxima de su líder nacional AMLO, divide y vencerás, nunca como antes se les avizora un buen escenario para poder lograr el triunfo, por cierto se dice que ya algunos personajes del PRI, que tienen cargos en la actual administración municipal, ya están tomando acuerdos con quien pudiera ser abanderada de Morena, claro buscando posiciones en caso de ganar la elección, por ejemplo desarrollo rural, o social, vamos, estas malas decisiones de los líderes de los partidos de la coalición van a crear un desorden, cierto es que Peñón Blanco representa muy pocos votos, pero recuerden que al mover un municipio, se tienen que mover varios, y aquí deben de valorar que tanto le conviene al posible abanderado a gobernador estas modificaciones, si bien es cierto el aspirante Esteban Villegas va muy bien en preferencias, también es cierto que si se descuidan se le cae lo avanzado, ¿o no es cierto?, por lo pronto ni se les ocurra preguntarle a los priistas de Peñón Blanco como andan, porque hasta le mientan la madre, ¿o no?. Hasta la próxima.