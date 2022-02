Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Que manden al negro Rene Carreón Gómez, a buscar una regiduría en la capital del Estado, esto por la CTM, es un acto de justicia, son gente que siempre han estado en pie de lucha, y por muchos años lo ha hecho, en el PRI desde la CTM, sería un regidor de pelea y malhablado como ningún otros, ¿o no es cierto?

Pero si de justicia en el PRI se trata, en el municipio de Nombre de Dios, Nancy Ríos Soto, merece ser regidora, en dos ocasiones la han mandado al matadero y como buena priista no reniega, obedece y trabaja, la han traicionado sus mismos compañeros de partido y la han hecho perder, es cierto, pero no deja de ser priista y sigue en pie de lucha, por eso ahora en la alianza Va por Durango, mínimo merece que sea regidora, la CNC Estatal y la dirigencia Nacional de esa organización campesina, deben de pelar muy fuerte por que se le dé una posición segura, reitero, por justicia y porque se la merece.

Claro si hablamos de justicia en el PRI, los tricolores del municipio de Peñón Blanco nos mientan la madre, porque aquí parece ser todo lo contrario, hacen arreglos y bajan de la candidatura al PRI y se la dan al PAN, cuando menos hasta el momento de escribir esta columnilla así estaban las cosas, la presidente del tricolor le dijo a este Grillo que sí había molestia, vamos, estaban encabritados, no entendían como su dirigencia Estatal los había puesto como moneda de cambio, cuando han mantenido su militancia pese a la aplanadora que se ha sentido desde el 2018, en las pasadas elección del 2021, el PRI quedo en segunda fuerza política, tercero el partido Verde y cuarto el PAN, si Morena en primero, pero del PRI y del PAN hay mucha diferencia en votos, pero algo paso y los movieron, y eso no es justicia para los priistas de Peñón Blanco, sí tienen toda la razón en estar molestos, vamos, la señora Vero Ochoa, no merecía que le dijeran que se registrara si más adelante le iban a salir con una jalada de estas, vamos a estar al pendiente de saber que pasa y a quién mandan, o si recapacitan y regresan las cosas a su lugar, pero sabemos que eso ya no es posible, porque por la misma causa se movió de la alianza al municipio de Pueblo Nuevo, así que seguiremos esperando para ver cómo reacciona la militancia de los partidos en mención.

En Cuencamé, tierra de generales, no se ha decidido, cuando menos hasta escribir esta columnilla, quien sería la candidata a presidente municipal, y tiene que ser mujer, pero dicen que esta lista para salir a la busca de votos la ex alcaldesa Edith Orosco, quien hay que decirlo, hizo una excelente administración municipal, pero también desde que salió ya no se le vio en la política, pero si se ofrece, dicen que esta lista para ser candidata de la alianza Va por Durango, reitero, en unos días ya se debe de saber quién va, y puede ser la doctora Edith Orozco. Hasta la próxima.