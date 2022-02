Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Circula en redes sociales un video donde se ven varios tanques de guerra y muchos militares armados hasta los dientes, y creen que son de la Guerra que tiene ahorita en Ucrania y Rusia, pero no es así, son de la Marina armada de México que llegaron a Zacatecas, es decir que también hay una guerra en el vecino estado, y en gran parte de México, no lo olvidemos amigos.

Según las fuetes del Grillo, para la tarde noche de este domingo 27 de febrero, el PRI ya tendría resuelto el tema de los municipios donde se tiene pendiente nombrar abanderado a candidato a presidente municipal, pero la verdad no creo que alcancen a tranquilizar a esa gente que anda molesta o que esta ya esperando ser designado, y sabemos que eso puede causar que se quieran retirar e irse por otros caminos de la política, pero reitero, aún falta mucho por ver.

Al término de la designación de los candidatos a la presidencia municipal, van a seguir con las regidurías, y también será un choque de trenes porque todos quieren, vamos, muchos los diablos y muy poca el agua bendita, en el caso del PRI como también en el PAN les tocan dos lugares como para entrar, y hay como 20 mínimo que quieren y lo merecen, y también habrá molestias, por ejemplo, en Guadalupe Victoria, a quien le darán las regidurías del PRI, si el grupo de Carmelo Fernández ya tiene la diputación, el día primero de marzo tomara protesta Carmelo como diputado local y eso le debe de dar para tener a su grupo contento, y los otros merecen las posiciones del cabildo, claro, eso es lo que se cree, pero vamos a ver como lo resuelven, y por supuesto eso está en todos los partidos, todo quieren y serán pocos los afortunados, ¿para trabajar?, ahí estará otro problema, si no ven algo que les deje algo de ganancias personales, alguna promesa de empleo o cosas de esas, no se meterán y también se puede complicar, vamos, estas elecciones serán muy interesantes, y ya no tardan, por lo pronto en la región de los llanos seguimos esperando quien va en Cuencamé y Pánuco de Coronado, ambos signados al PRI, y en los dos casos deben de ser mujeres.

Del caso de la queja ciudadana en Guadalupe Victoria, donde nos dijeron que en el IMSS no les querían recibir pacientes cuando van en la Cruz Roja, dijo el IMSS que no tenían ningún reporte al respecto, vamos, como que ocupan que se levante un acta o le hagan saber al personal de administración que no los recibieron, aquí le dimos seguimiento a la queja ciudadana y también le publicamos o que nos dijo el IMSS, ¿Quién tiene la razón?, usted amigo derechohabiente o ciudadano de los llanos, tendrá la última palabra de quien dice la verdad. Hasta la próxima.