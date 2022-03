Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Honor a quien honor merece, la guapa Marisol Salas Cabral, ha demostrado ser una mujer de temple, madura y con una mente fría en la política, y eso seguramente la llevara a buen puerto en las próximas elecciones locales de Vicente Guerrero.

Marisol Salas, fue candidata del PRI a la presidencia municipal en Vicente Guerrero en el 2019, compitió contra otra mujer fuerte en la política, Juanita Acevedo, y también contra Orlando Herrera, a las dos guapas mujeres les gano muy apenitas el panista Orlando Herrera, quien hoy busca la reelección en el cargo, pero Marisol Salas se fue el partido Verde, donde hizo un muy buen trabajo, se llegó a decir que Marisol pudiera ser candidata a la presidencia municipal nuevamente en el 2022, pero con esa mente madura que ha mostrado en la política, reconoció que Juanita Acevedo tenia mayor fortaleza política y era su momento, y ahora van juntas, las que fueron fuertes rivales, van juntas por El partido Verde, Morena, Redes Sociales y el PT, y déjeme decirle Orlando Herrera, que cuando las mujeres se juntan, y con esa madures, después de haber sido contrincantes y ahora van de la mano, aguas, son canijas, no por nada se ve un escenario muy complicado para la alianza de Vapor Durango en Vicente Guerrero, si en las pasadas ocasiones Juanita Acevedo ha estado a muy pocos votos de ganar, ahora con el apoyo de esta guapa dama como lo es Marisol Salas, la fuerza natural de Morena y los otros partidos, puede que Vicente Guerrero sea gobernado por primera vez por una mujer, y con la ideología de izquierda, y si no lo creen, platiquen con la gente en la calle y verán porque lo dice el Grillo.

En el municipio de Súchil, el 2019 llevo como candidato a presidente municipal el PRI a Benjamín Páez, hizo buena campaña, pero la perdió con un panista, quien ahora tiene el título de uno de los perores alcaldes de esa bella tierra, Abel Santoyo, Benja como se le conoce, le siguió a la vida política, y hoy es presidente del frente popular Francisco Villa en el Estado, pero no el frente que era de Pedrito Ávila, sino uno que se formó a nivel nacional, vamos, anda en muy buen nivel político nacional, y ha este Grillo no le crea nada, pero se escuchan las veces que en el PRI estatal lo han tratado mal, vamos, a todos los priistas de Suchil los han tratado con la punta del pie, dicen, y si esto con cambia, no dude nada que Benja Páez y un muy nutrido grupo de familias se refugien en otra organización política, y la que está de moda es la de López Obrador, reitero, eso es lo que escucho el noble insecto este martes que visito la tierra del diminutivo más conocido, Suchilito, y claro, si otros priistas se van, será otra mancha más a Arturo Yáñez, porque son varios municipios, si es cierto que son pequeños, como Peñón Blanco y Súchil por solo poner un ejemplo, pero los han tratado muy mal, con las puertas en la cara, por no decir que con una patada entre las piernas, o una patada en donde el cuerpo hace remolino, vamos, a buen trabajo y dedicación, pago pésimo, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.