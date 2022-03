Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el municipio de Peñón Blanco, todo indica que los panistas, a quienes se les favoreció un acuerdo de nivel estatal, piensan mandar a la maestra Rita Reyes a buscar a la presidencia municipal con la alianza Va por Durango, pero si eso sucede, también es cierto que se escucha muy fuerte que la doctora Diana Femat, por Morena, tiene la más grande oportunidad en su vida de ser alcaldesa.

Pero lo que logramos ver este miércoles que el Grillo recorrió el municipio, es que ya hay un nuevo aspirante que busca posesionarse para ser candidato, y está en tiempo legal, buscaría ser candidato por el partido del Movimiento Ciudadano, y es el ex alcalde por dos ocasiones en este municipio de Peñón Blanco, Silvano Venegas Antuna, ¿Qué posibilidades tiene de ganar?, va a depender mucho de cómo queden integradas las alianzas, por Morena, Verde, PT y Redes Sociales, tiene la fuerza natural que les da el trabajo del gobierno federal, y ahí todo indica que la doctora Diana Femat lleva mano, esta también Mario Puentes Landeros, que quiere ser el candidato, pero hasta ahorita que no hay una decisión tomada, la doctora lleva la preferencia.

Por el lado de la alianza Va por Durango, se dice que los panistas impulsaran a la maestra Rita Reyes, quien ya fue candidata en el 2019 y saco buena votación, pero perdió, lo que, si debemos de destacar aquí, es que los priistas no están nada contentos, vamos, no le puedo poner en estas líneas como se expresaron este miércoles que los visitamos, unos molestos pero tranquilos, pero otros, la mayoría, pasaditos de molestos y con palabras muy fuertes para su dirigencia Estatal tricolor, a esos va ser muy difícil que los convenzan de votar por un abanderado azul, y póngale que no voten, pero con eso le ayudan a los de Morena, vamos, Peñón Blanco está hoy más que nunca muy difícil para que los priistas trabajen, pero vamos a esperar, total, el reloj no se detiene y algún día tendrán que tomar una decisión, lo que si le digo, es que la llegada de Silvano Venegas por M.C., le puede poner otro sabor a esta próxima elección, vamos, sería el único hombre compitiendo contra dos mujeres, y muchos molestos y otros por no encontrar donde, se pueden refugiar con Silvano, ¿Qué también tiene puntos malos?, por supuesto, ya fue alcalde dos veces y seguramente dejo cosa por ahí que le van a sacar y a echar en cara, es un político que ha caminado, y quién camina, pisa callos, y no faltara quien les saque trapitos al sol, pero reitero, vendrá a ponerle otro sabor a las elecciones en esta 22 en Peñón Blanco. Hasta la próxima.