Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- En esta columnilla no hablamos de deportes, pero si podemos reprobar con toda la energía lo que sucedió en el futbol mexicano, es increíble las imágenes que se ha difundido del Estadio de Corregidora, la autoridad debe de poner castigos ejemplares, debe de haber castigo muy enérgico, aquí no podemos decir que se aplicara todo el peso de la ley, porque nunca llega tan mencionado peso, ¿o no es cierto?

No sabemos en qué momento debemos como ciudadanos detenernos a pensar que estamos pesimamente mal, y no solo por la barbarie que vimos en ese partido de futbol, hace unos días vimos las imágenes de unas carreras de caballos aquí en Durango, donde por poco linchan a los policías, el pasado 15 de septiembre en la comunidad de Ignacio Allende del municipio de Guadalupe Victoria, también un zafarrancho a golpes que lo vimos en las redes sociales, pleitos también fuertes entre jugadores de futbol en el Estadio de Guadalupe Victoria, bailes que han terminado en tremendos pleitos, hace nos días en el municipio del Mezquital sacaron a un hombre de un baile y lo mataron a golpes con piedras en la cabeza, vamos, la violencia y el desorden se están apoderando de nuestras vidas, reitero, lo que sucedió en ese estadio de futbol ya nos dio nota para nivel mundial, en muchos países se menciona y se asombran de lo que ahí sucedió, claro que las autoridades deben de hacer algo urgente, pero nosotros como ciudadanos que estamos haciendo, hasta donde vamos a llegar con tanta violencia, y más cuando hablamos de los lugares donde se supone van las familias a divertirse y a distraerse, a olvidarse un poco de la rutina, del estrés que causa la falta de dinero en los millones de hogares de México, porque el amor y la pasión por un equipo de futbol tienen que manchar las camisas con sangre, es intolerable, es inadmisible y reprobable totalmente, y reitero, no solo lo que sucedió la tarde de este pasado sábado, lo que sucede en nuestros alrededores aquí en Durango, aquí en nuestros municipios, ¿o no es cierto?.

Del municipio de Nazas, todo indica que la candidata a la presidencia municipal por Morena, Partido Verde, PT y Redes Sociales, será la comerciante Diana González, hija de Ismael González, un Minero de bentonita de Cuencamé, quienes se movieron al municipio Nazas por la inseguridad que se vivió en aquel municipio en el año 2012, esto cuando andaban los secuestros y descabezados en la tierra de los 21 generales, ella participo en el 2019 como candidata a Síndico de Morena en fórmula con el ex candidato Cruz Reina, sacaron en esa ocasión mil 200 votos, y ahora la invitaron a ella y al ex líder de la CNC del PRI Luis Aguilera, quien en el 2016 con su reza lograron juntar mil 800 votos con el partido Verde, también está en la jugada de este 2022 Ernesto Ríos, ex candidato del PT en el 2019 que sacó alrededor de mil 600 votos, vamos, juntos pueden hacer ganar a la cuencamense ahora radicada en Nazas Diana González, no la pierdan de vista. Hasta la próxima.