Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Hay quienes aseguran que el triunfo de la maestra Araceli Aispuro en Poanas, va a depender de a quien postule el Partido Verde a la presidencia municipal, y déjeme le digo que están equivocados, cualquiera de los dos que sea el candidato, Armando García o Manuel Nava, puede ganarle a la alianza "Va por Durango" en Poanas, aguas.

Ambos perfiles y que ya no tienen uñas porque se las han estado comiendo desde que se inició el proceso interno, traen la fuerza suficiente para ganar la elección, y si a eso le agregamos que Morena es un partido muy fuerte en Poanas, y va con el Verde ecologista, debe de darles una idea que no será fácil vencer a cualquiera de los dos, muchos más si logran ponerse de acuerdo y no separarse, porque si a la hora que decidan quién es el candidato se dividen, ahí sí puede haber una ventaja, tanto para Araceli Aispuro como para Gerardo Gutiérrez Cervantes que va por Movimiento Ciudadano, pero si no se dividen, si logran unir sus fuerzas políticas, se va aponer color de hormiga para todos, y será una campaña durísima, con mucho material que decir y que comentar, y claro, la moneda estaría en el aire, porque todo puede pasar, ¿o no lo creen así?.

En este momento ya los cambios de partidos políticos están de moda, ya no sorprenden a nadie, y por tal motivo ya mucha gente no le extraña que se acerque algún político a pedirle la ayuda para otro color, por ejemplo, en Peñón Blanco, Luis Antonio Reyes Puga, quien toda su vida fue priista, ahorita es regidor por el PRI, todo lo que ha hecho en política se lo debe a los priistas que confiaron en él, a su casa de guerra que siempre fue la CNC, ahora ya anda invitando gente a unirse a Morena, no le agrado ya como se estaban dando las cosas en el primoroso y decide abandonar las filas, claro que mucha gente de Peñón Blanco que lo conoce, y que son gente que no se voltea ni dormida, lo ven extraño, lo tachan de malagradecido con ese partido político, pero reitero, ya en este momento no es novedad, cambian de partido como cambiar de calcetines, y sí, si tiene muchas posibilidades de ganar la elección Morena en Peñón Blanco, porque la jugada que les hicieron a los priistas de quitarles la candidatura, fue peor que una patada entre las piernas, algunos votaran en contra de la alianza Va por Durango solo por desquitarse, otros no irán a votar y eso les va a ayudar a los Morenos, pero falta aún terreno por recorrer, vamos a ver como se acomodan y cuales son las estrategias, por lo pronto Luisito como se le conoce al actual regidor que entro por el PRI, ya anda promoviendo que se unan a Morena y sus aliados, Luisito debe por supuesto de llevar una buena propuesta por si es gobierno Morena en Peñón, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.