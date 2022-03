Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el municipio de Poanas, todo indica que en la alianza del Partido Verde (PVEM), Morena, PT y Redes Sociales (RSP), ya hubo humo blanco con la designación del abanderado a la presidencia municipal, y digo parece porque ya porque es conocido de mucha gente, pero como partidos no lo han dado a conocer de manera oficial, y será Armando García Meza quien nuevamente buscara la oportunidad de ser alcalde de la tierra del chile.

Armando García ya fue candidato a la presidencia municipal del PT, después del PAN, luego del PRI y ahora del partido Verde, es decir que va por cuarta vez a buscar esta oportunidad, no se sabe si ahora la gente de Poanas le de esa oportunidad que pide, se enfrentara a la maestra Araceli Aispuro de la alianza Va por Durango, ella es panista y esta buscando que los priistas la apoyen, los del PRD no creo que le den su apoyo, porque no hay realmente perredista en Poanas, pero por otro lado va Gerardo Gutiérrez Cervantes, ahora marcado por el partido del Movimiento Ciudadano, ya ahorita de manera no oficial están los tres nombre de quienes buscaran la presidencia municipal, Araceli Aispuro es la única mujer, y va en la segunda oportunidad de ser alcalde, Armado García por su cuarta campaña y Gerardo Gutiérrez con la experiencia de haber sido dos veces alcalde por el PAN, ¿quién puede ganar?, quien logre traer una campaña de convencimiento, los tres son ampliamente conocidos, los tres saben cómo hacer una campaña y como convencer a la ciudadanía, no está nada fácil para ninguno, quien ya en este momento se sienta ganado, comete el peor de los errores, porque todos tienen oportunidad, se pudiera ver que Gerardo Gutiérrez es el más débil por no llevar más partidos unidos a su campaña, pero también eso puede ser su ventaja, cachar a todos los indecisos o hasta molestos de sus respectivos partidos o alianza, ¿o no lo creen?.

Preguntan que paso o que va hacer Manuel Nava, quien fue un muy fuerte rival de Armando García en la elección interna que hizo el partido Verde, y le podeos decir que no lo hemos visto, no sabemos que esté pensando o que ira a hacer, lo que, si nos dicen los que ya han platicado con Manuel Nava, que lo ven centrado, tranquilo y muy maduro, pero no les ha dicho si se va a unir a la campaña de Armando o se va a quedar en la banca para otros tres años, hay quien dice que lo mejor que puede hacer es no perder el vuelo político que ya agarro, que continúe vigente para dentro de tres años, Manuel Nava es joven y sin problema puede llegar a lograr su objetivo si no deja que la calentura le gane a su cerebro, reitero, eso es lo que dicen, este Grillo no ha podio dialogar con él, pero estaremos al pendiente de sus próximo movimientos políticos, porque también puede ser una balanza fuerte para donde se quisiera cargar, o quedarse con Armando en el Verde, les daría mucha fuerza a la hora de la elección en las urnas, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.