Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el municipio de Pánuco de Coronado, se escucha mucho decir que ya está designada como abanderada del partido de Morena a la presidencia municipal la profesionista Lulú Dávila Villegas, quien le respondió a este noble Grillo que no es así, aun no se desina género y por lo tanto tampoco quien sea el abanderado, pero sigue en pie de lucha buscando la oportunidad, dijo.

Se debe de decir tal cual, el nombre de la licenciada Lulú Dávila como se le conoce de cariño, ha estado corriendo fuerte entre la comunidad, ella y su familia son originarios de este municipio, por cuestiones de estudios y buscando su desarrollo profesional salieron en busca de oportunidades, pero nunca se ha retirado de su lugar de origen, hoy se escucha su nombre como posible abanderada de Morena y causa buena impresión, es decir que tendrían una candidata con buenas posibilidades de triunfo, y si hablamos de su preparación, o de su vasta experiencia, ni se diga, ya ha estado en lugares donde ha tenido fuertes responsabilidades en gobiernos de alto nivel, y ha presentado buenas cuentas, hoy busca servir a los panuquenses desde la presidencia municipal y solo están en espera de que el partido designe quien va, cierto es que también se escucha mucho el nombre del priista Mario Quiñones Prado, pero por si el género fuera mujer, la licenciada Lulú Dávila está esperando y no deja de trabajar en la gestión que siempre ha sido su pasión, servir, vamos a esperar unos días más, creemos que ya no son muchos y sabremos quién representara a Morena, Verde, PT y redes sociales en Pánuco de Coronado, porque hasta el momento de escribir esta columnilla tampoco en el PRI había decidido quien será la candidata, un 90 por ciento de señales de humo dicen que será Gaby García, pero en política no se acaba, hasta que se acaba, y todo puede pasar, ¿o no es cierto?.

De Peñón Blanco, dialogando este noble insecto con unas personas panistas, nos comentan que ya está decidido entre ellos, la maestra Rita Reyes, será nuevamente su candidata a la presidencia del municipio, es decir que el partido y si militancia o quienes deciden, le dieron la oportunidad más fuerte que pudiera tener de ser alcaldesa, porque ya lo intento con Acción Nacional solos y le falto fuerza, pero hoy llevaría el apoyo del PRI y del PRD, y por supuesto los del PAN, aun que van juntos no será nada fácil, la marca de Morena está muy fuerte y no será nada sencillo ganar, y por supuesto la maestra Rita deberá demostrar su capacidad de negociación para convencer a los priistas y perredistas, e incluso a muchos panistas que se sintieron molestos cuando se escuchó que la maestra se podría ir por Morena, vamos, cuando estaba la propuesta de que encabezará una mujer del PRI la alianza, se le invito que participara como síndico, y se negó porque tenía oferta o la esperanza de ir por Morena, dijeron, y eso no les agrado, y hoy que el PAN le da la oportunidad tendrá que convencerlos para que trabajen a su lado y poder ganarle a la marca Morena, que reitero, esta fuerte, claro que toma mayor fuerza con uno u otro nombre, pero la sola marca esta fuerte, esperaremos y veremos, por lo pronto. Hasta la próxima.