Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Después de que se comienzan a conocer los nombres de los ya casi candaditos a presidente municipal, continua la estira y afloja de las posiciones en las planillas para regidores, si en años anteriores era muy poca el agua bendita y muchos los demonios, hoy es peor, porque se tendrán que repartir en varios partidos políticos, los únicos que no tienen ese problema son los de del Movimiento Ciudadano, van solitos.

Donde se comienzan a escuchar que el ahora diputado local suplente se quiere despachar con la cuchara grande, es en Guadalupe Victoria, Carmelo Fernández ya es diputado, y todos pudieran pensar que con esa diputación ese grupo político ya está atendido, lo que queda, es decir, dos regidurías con posibilidades de entrar, serian para los otros grupos del PRI, y con esto tener contentos a todos para poderles pedir trabajo que genere votos en favor de David Ramos Zepeda, pero al parecer no es así, Carmelo Fernández pretende tener la diputación local y además las mejores posiciones en la planilla, y los demás grupos que se pongan a trabajar, pero sin anda seguro, porque no pueden saber si se gana, y si ya ganados David Ramos les responda con un puesto administrativo o mínimo de barrenderos, recuerden que la gran mayoría de los que están ahorita en la presidencia municipal, pertenecen al grupo de David y al PRD, no pudiera o se le vería mal que los despidiera para meter priistas, o panistas que también tiene su corazoncito y buscarían un cobijo en la nómina municipal, pero en el caso de las regidurías, por supuesto que David Ramos pedirá, o debería de exigir a los partidos que los acompañan, que pongan personas que le generen votos, que sean bien vistos y que mínimo convenzan a sus familias, porque de lo contrario la carreta va a estar muy pesada para que David y el abanderado a Gobernador la jalen solos, y claro, si se cumple el deseo de Carmelo Fernández, de acomodar a su familia en las mejores posiciones de la planilla, nada le garantiza a David Ramos que el resto de los grupos priistas trabajen para su causa, ¿o no es así señor Ramos Zepeda?.

Pero lo que se ha escrito en líneas arriba, le queda perfectamente al también ya casi candidato a presidente municipal de la alianza Juntos Hacemos Historia en Guadalupe Victoria, Gerardo Villarreal Solís, Morena, Partido del Trabajo y Redes Sociales, deberán de postular personas que le sumen votos a su causa, porque si solo les dan la posibilidad de ir a cobrar cada quincena en la nómina sin tener la fuerza política necesaria, será también muy pesada la carga para Gerardo el poderla llevar a buen puerto, los dos candidatos que ahorita ya conocemos, requerirán de todo el apoyo de sus alianza, de lo contrario no podrá uno de ellos ganar, y será el que tenga mejor estrategia y estirón, en eso si creemos que David le lleva más ventaja a Gerardo, el nombre de Esteban Villegas se escucha mucho más posesionado que Marina Vitela, de ahí que Villarreal Solís ocupa de una planilla que le sume votos, que le ayude a ganar, ¿o no lo cree así señor Villarreal Solís?. Hasta la próxima.