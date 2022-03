Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el municipio de Pánuco de Coronado, ya salió el humo blanco de la chimenea priista, la licenciada Gabriela García Breceda, tendrá la responsabilidad de encabezar la lucha electoral para ganar la presidencia municipal, ella cobijada por la alianza Va por Durango.

Sin duda será una candidata de pelea, y puede convertirse en la primera presidenta municipal de Pánuco de Coronado, tierra que ha demostrado que es priista, y con la relación que lleva con muchos panistas, por ser una mujer sin tapujos, clara y muy derecha, seguramente tendrá el apoyo, y la gente del PRD se espera que también aporte su parte y la ayuden a conseguir el triunfo, ¿Qué no está nada fácil?, por supuesto que no es nada fácil, la marca de Morena esta fuerte, apoyados por el Verde se pueden poner muy complicadas las cosas, pero claro que también será cosa de ver quien va como abanderado o abanderada de Morena, aun no deciden en ese municipio quien será el candidato, se escucha el nombre del priista Mario Quiñones, algo que por supuesto molesta mucho a los seguidores de AMLO o Morena, pero también de una persona que apodan el Chino, o la licenciada Lulú Dávila Villegas, creemos que falta poco para que den a conocer sus nombres, y de ahí podemos partir, pero desde ahorita le puede asegurar el Grillo, que la licenciada Gaby como se le conoce de cariño, va a dar pelea, y fuerte, porque no es una mujer dejada, no es una mujer sumisa, es de armas tomar, casada pero independiente, recuerda el Grillo aquellas reuniones de cabildo donde ella era regidora y se fajaba contra el entonces alcalde y los compañeros regidores que le hacían lado al alcalde, vamos, tiene los pantalones bien puestos y no le tiembla la mano para tomar decisiones, hay candidata y habrá pelea buena, de eso puede estar usted seguro amigo lector.

Del municipio de Cuencamé, también se vio el humo blanco de los priistas, y será la empresaria de la zona sur del municipio, Fabiola Bugarin, una mujer originaría de la comunidad de Cuauhtémoc, empresaria recocida por toda la región, quien por cierto dejo una buena huella e imagen cuando fue presidenta de la junta local, así mismo fue síndico y también dejo muy buena imagen, pero ya en lo interno del PRI, en la reunión todos vieron con buenos ojos que fuera una cara nueva en las candidatura, la actual presidenta Luly Martínez, no se veía bien en la reelección, la doctora Edith Orozco fue buena como alcaldesa, pero ya ha sido, la gente pedía nombres nuevos, y Fabiola Bugarin la ven con buenos ojos, vamos, la estructura del PRI en Cuencamé es muy fuerte, ha tenido la presidencia municipal por varias administración seguidas porque cuando se unen son grandes, si ahora logran unirse, y logran convencer de trabar a los panistas, y a los perredistas, Fabiola se puede convertir en la primera mujer alcaldesa originaria del sur de ese municipio, ya no la primer dama en ser alcaldesa, ya son varias, pero si la primera del sur, vamos, hay pelea y buena, con grandes esperanzas de ganar. Hasta la próxima.